Red Hot Chili Peppers : le jour où John Frusciante a quitté le groupe

En 1992, John Frusciante quitte les Red Hot Chili Peppers en pleine ascension, avant une descente aux enfers et un retour spectaculaire six ans plus tard.

Le 7 mai 1992, après un concert au club Omiya Sonic City de Saitama, près de Tokyo, le guitariste John Frusciante quitte pour la première fois les Red Hot Chili Peppers. Cette rupture avait en réalité été préparée quelques mois plus tôt : lors de leur passage au Saturday Night Live, l’interprétation de "Under the Bridge" avait été complètement sabotée par Frusciante, qui jouait hors tempo et chantait faux. Deux mois plus tard, il prend donc la décision de partir, mettant fin à cette première période au sein du groupe.

Frusciante avait pourtant rejoint les Red Hot Chili Peppers en 1988, réalisant ainsi un rêve d’enfant. Fan du groupe depuis toujours, il voyait Anthony Kiedis et Flea comme des héros. Mais très vite, la réalité de la vie de rock star, entre drogue, pression, notoriété et exposition médiatique, devient difficile à supporter. Après l’album "Blood Sugar Sex Magik", qu’il avait d’abord envisagé de quitter, il reste finalement, alors que le succès du groupe explose. Mais la tournée, les interviews et la machine médiatique finissent par l’épuiser. En mai 1992, dans une chambre d’hôtel à Tokyo, il prend définitivement sa décision. Malgré les tentatives de ses camarades pour le faire rester, il rentre à Los Angeles après un dernier concert.

Anthony Kiedis vit ce départ comme une trahison et n’adresse plus la parole à Frusciante pendant cinq ans. Flea, en revanche, reste proche de lui et tente de l’aider, même s’il constate l’état de dégradation du guitariste, alors plongé dans la drogue et l’isolement. Leur relation devient compliquée, d’autant que Frusciante traverse une profonde détresse psychologique. Il s’éloigne progressivement de la musique pour se tourner vers la peinture, tout en sombrant davantage dans les addictions. La disparition de leur ami commun River Phoenix en 1993 marque également les esprits du groupe, sans pour autant suffire à enrayer la spirale.

Les années suivantes sont extrêmement difficiles pour Frusciante, qui frôle la mort en 1996 et enchaîne les excès jusqu’à accumuler des dettes importantes. En 1998, il décide finalement de se soigner en centre de désintoxication. C’est là que Flea vient le voir et lui parle de l’avenir du groupe, qui peine à retrouver sa dynamique. Rapidement, les anciens membres rejouent ensemble, et la magie opère à nouveau. Le 12 juin 1998, John Frusciante réintègre officiellement les Red Hot Chili Peppers. Cette seconde période marque un retour à la créativité et à un immense succès artistique pour le groupe, qui durera une dizaine d’années. Il quittera de nouveau la formation en 2009, laissant place à Josh Klinghoffer. Beaucoup considèrent encore aujourd’hui que la présence de Frusciante donne au groupe une dimension unique, difficile à égaler sans lui.