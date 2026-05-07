Megadeth : les concerts sans téléphone, "une idée géniale" selon Teemu Mäntysaari

Pour le guitariste de Megadeth, les concerts sans smartphone popularisés notamment par Ghost représentent une évolution positive qui pourrait transformer durablement l’expérience live.

Pour Teemu Mäntysaari, les concerts sans téléphone, popularisés notamment par Ghost, sont une excellente évolution du live. Dans un contexte où les écrans envahissent chaque instant, le guitariste de Megadeth estime que ce type d’expérience redonne au public une connexion directe avec la musique et la scène, sans filtre numérique.

Dans une interview accordée à Sonar FM Chile, le musicien revient sur ces concerts "phone-free" (sans téléphone), déjà testés par le groupe lors d’une session d’écoute à Nashville. Il décrit une immersion bien plus forte :

"Je trouve cette idée vraiment géniale. Les gens se concentrent réellement sur la musique au lieu de regarder le concert à travers l’écran de leur téléphone. Je pense que cela va devenir de plus en plus courant."

Une initiative qui fait débat

Si l’idée séduit, elle soulève aussi un débat autour du partage et de la captation des concerts sur les réseaux sociaux, devenu aujourd’hui un réflexe quasi systématique pour une partie du public.

Cette pratique, rendue possible par des systèmes comme les pochettes verrouillées Yondr, divise encore la scène rock et metal. Certains groupes comme Iron Maiden ou Tool encadrent déjà fortement l’usage des smartphones, tandis que d’autres restent attachés à une liberté totale. De son côté, Megadeth poursuit sa tournée d’adieu mondiale, avec un Teemu Mäntysaari désormais pleinement intégré au groupe.