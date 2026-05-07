Jason Newsted balance enfin sur son départ de Metallica et son combat contre l'addiction

L’ex-bassiste de Metallica, Jason Newsted, se confesse vingt-cinq ans plus tard : son départ en 2001 n'était pas une simple brouille artistique, mais un ultime appel au secours.

Pendant des années, on a cru que Jason Newsted avait claqué la porte de Metallica pour des soucis de santé ou des tensions liées à ses projets solos. Mais dans le podcast Let There Be Talk, le musicien a décidé de rétablir la vérité, et elle est brutale : "La raison pour laquelle j'ai quitté Metallica, c'est parce que j'étais un horrible toxicomane. J'étais complètement contre moi-même et si je n'obtenais pas une forme d'aide, j'allais mourir."

"J'allais mourir" : un cri du cœur ignoré

Arrivé en 1986 pour remplacer le légendaire Cliff Burton, Newsted a porté les couleurs du groupe pendant 14 ans, souvent sous une pression immense. Quand il a fini par toucher le fond, il a tenté d'alerter ses partenaires : "J'ai dit : 'Les gars, est-ce que je peux avoir une minute ? S’il vous plaît, donnez-moi une minute.' Et ils ont dit : 'Non'."

Face à ce refus d’aide, Jason a dû faire un choix radical entre sa place dans le plus grand groupe de métal au monde et sa propre vie. Son engagement était pourtant total : "Je préférerais vivre plutôt que d’être dans votre groupe. J’aime être dans votre groupe... Je porte nos couleurs chaque soir." Mais pour survivre, il fallait partir.

L'affaire Echobrain n'était qu'un écran de fumée

Pendant longtemps, le projet parallèle de Jason, Echobrain, a été désigné comme le point de rupture, provoquant la colère noire du guitariste de Metallica : James Hetfield. Aujourd'hui, Newsted remet les pendules à l'heure : si ce projet était prometteur, il n'a jamais été la cause réelle du divorce. C'était simplement l'étincelle médiatique qui masquait un incendie interne bien plus dévastateur : son addiction.

La fin d'un calvaire et une nouvelle vie

Après avoir vaincu ses démons, le musicien a récemment dû affronter un autre combat, celui contre un cancer de la gorge. Bonne nouvelle pour les fans : il a annoncé être "totalement guéri" après une opération.

Aujourd'hui, Jason Newsted regarde son héritage chez Metallica avec recul, celui d'un artiste qui a dû sacrifier son rêve pour ne pas y laisser sa peau.