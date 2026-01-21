James Hetfield, de Metallica, révèle les deux chansons les plus difficiles à jouer du groupe.

Le chanteur du groupe de San Francisco : « Nous montrons que nous sommes humains, que nous vieillissons, mais nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes chaque soir. »

Même pour un groupe aussi légendaire et virtuose que Metallica, certaines chansons finissent par devenir de véritables épreuves physiques. James Hetfield, pilier rythmique et âme du groupe, l’a récemment reconnu avec une honnêteté désarmante dans un épisode du podcast The Metallica Report.

« Chacun a sa propre liste et on la partage. Comme ça, on sait quand on a besoin de s'entraider », explique le frontman.

« Pour moi, ce sont "Moth Into Flame" et "Master of Puppets". »

Un aveu fort venant d’un musicien souvent cité comme le meilleur joueur de downpicking de tous les temps.

La famille Metallica avant tout

Ce genre de confession illustre parfaitement ce que le groupe appelle depuis toujours « la famille Metallica ». Plus qu’un simple collectif de musiciens, Metallica fonctionne comme une unité soudée, capable de reconnaître ses faiblesses pour mieux les surmonter. Selon James Hetfield, ce lien particulier aide le groupe à traverser les moments d’incertitude, notamment face aux exigences physiques croissantes de leurs compositions.

La tournée M72 : proximité et vérité

Cette sincérité se ressent pleinement sur scène, notamment lors de la tournée M72, consacrée à l’album 72 Seasons. Avec une scène circulaire placée au centre des stades, Metallica a choisi de se rapprocher au plus près de son public. Le concept est audacieux : deux soirs consécutifs dans la même ville, avec deux setlists totalement différentes.

« Nous montrons que nous sommes humains, que nous vieillissons, mais nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes chaque soir », confie Hetfield.

Un parti pris qui renforce l’authenticité du groupe et rappelle que, même après plus de quarante ans de carrière, Metallica refuse de tricher.

Deux monstres du répertoire Metallica

Si "Master of Puppets" est aujourd’hui un hymne absolu du thrash metal, sa complexité reste redoutable. Sorti en 1986, le morceau incarne une époque où Metallica repoussait toutes les limites : rythmiques implacables, enchaînements ultra-rapides et une endurance hors norme.

De son côté, "Moth Into Flame", extrait du dixième album "Hardwired…to Self-Destruct" (2016), prouve que le groupe n’a rien perdu de sa fougue. Véritable démonstration de vitesse, de technique, de changements de tempo et de downpicking intensif, le titre s’est imposé comme un défi moderne, aussi exigeant que les classiques des années 80.

Le thrash metal, un sport de haut niveau

Avec le temps, le thrash metal devient une expérience de plus en plus physique. Le guitariste d’Exodus, Gary Holt, l’a récemment résumé avec humour :

« On utilise tous des astuces pour continuer à jouer à ce niveau. Que voulez-vous qu'on fasse ? On a la soixantaine maintenant. James le fait aussi. Et c'est le meilleur joueur de downpicking de tous les temps. »

Une reconnaissance venant d’un pair, qui confirme que, malgré les années, James Hetfield reste une référence absolue. Preuve que chez Metallica, la passion, la discipline et l’esprit de famille permettent encore de dompter les morceaux les plus redoutables du metal.