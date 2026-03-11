AC/DC : Angus Young revient sur le morceau qu’il préfèrerait oublier

Même les légendes du hard rock ont leurs moments gênants. Pour Angus Young, un titre des débuts du groupe reste un souvenir embarrassant.

Depuis plus de cinquante ans, AC/DC enchaîne les hymnes incontournables : riffs puissants, solos incendiaires et refrains gravés dans la mémoire du rock. Mais même les plus grands connaissent leurs moments d’hésitation. Pour Angus Young, une chanson en particulier trône dans cette catégorie : "Love Song", issue de la version australienne du premier album "High Voltage" (1975). Écrit par Bon Scott peu après son arrivée, il s’inspire d’un titre antérieur de Malcolm Young et du premier chanteur Dave Evans, avant d’être entièrement retravaillé. Loin de l’électricité brute qui fera la réputation du groupe, ce morceau romantique au parfum presque pop tranchait avec l’identité naissante du groupe :

"Sur notre premier album, on avait fait une chanson d’amour appelée Love Song. C’était très inhabituel pour nous. Je ne sais même pas si on essayait de parodier les chansons d’amour qui étaient à la mode à l’époque [...] Je me souviens que quelqu’un du label nous avait expliqué que c’était ce qui passait à la radio locale à l’époque, une musique très douce. Selon lui, on devrait sortir ce morceau, parce qu’il pourrait être diffusé à l’antenne. Et moi je me disais : qui, franchement, aurait envie de publier ça ?""

Mais le public et certaines radios connaissant la réputation scénique d’AC/DC ont retourné le disque pour jouer le blues "Baby, Please Don’t Go", présent sur la face B : "Au final, c’est la face B qui est devenue un succès. C’est ce qui a sauvé la mise".

Aujourd’hui, le groupe poursuit sa tournée Power Up, réunissant Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Chris Chaney et Matt Laug, fidèle à l’énergie qui ont fait leur légende.