AC/DC : Dave Evans allume le rock moderne qui n'a "plus d'humanité"

L'ancien chanteur de AC/DC n'a pas été tendre avec les rockeurs actuels.

Dans le rock, peut-être plus que dans les autres styles musicaux, les anciens ont tendance à dire que "c'était mieux avant". Pur effet de nostalgie, ou véritable constat appuyé par des faits et des ressentis ? On ne saurait pas trop vous dire, mais on est obligés d'admettre que quelque chose a changé, et c'est peut-être pour ça que le rock n'est plus la musique la plus écoutée aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que Dave Evans, premier chanteur de l'histoire du groupe mythique AC/DC, n'aime pas trop ce qui est proposé par les rockeurs modernes.

Le chanteur vient en effet d'accorder une interview au média Rock111, dans laquelle il n'a pas été tendre avec le rock actuel. Il explique notamment que le rock a été éjecté des radios mainstream au profit de la pop et du rap, sans trop de justifications.

Le dernier groupe de rock signé par un grand label, c’était il y a 20 ans. […] Aujourd’hui, on entend plus de rock à la radio. Donc les gens ne peuvent pas l’aimer s’ils ne l’entendent pas.

Un constat qui a l'air un peu exagéré, même s'il se garde bien de donner l'identité du fameux "dernier groupe de rock" ayant signé en label. Pendant la suite de l'interview, il en a aussi profité pour allumer le metal :

Le rock’n’roll est un vrai état d’esprit. Pas un truc bidon. Le metal, c’est un style de façade… Ils montent sur scène avec le visage peint, et après ils rentrent chez leur mère et disent : ‘Maman, qu’est-ce qu’on mange ce soir ?'

Voilà qui devrait plaire à nos gros barbus métalleux ! Et si pour lui, on entend moins le rock sur les antennes ou même sur les plateformes de streaming, c'est notamment à cause du manque d'émotions dans les morceaux, à une époque où tout est calculé, lissé, trop propre, pas assez naturel.

Beaucoup de musique est très froide. […] Tu écoutes Led Zeppelin ou Free, tu le ressens vraiment, mec. […] Aujourd’hui, c’est ennuyeux pour moi parce qu’il n’y a pas d’humanité. […] Ils jouent toutes les gammes, c’est technique, mais il n’y a pas de sentiment. Santana jouait une seule note, et... C’est ça, l’humanité dans la musique.

Dave Evans explique que la virtuosité technique impressionne, mais que ça ne dure que quelques morceaux et après, "tu t'ennuies à mourir et tu veux rentrer chez toi". Tout ça est donc plutôt clair : l'ancien chanteur de AC/DC n'est plus impressionné par le rock actuel. Et vous, vous êtes d'accord ?