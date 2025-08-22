Oasis : découvrez la magnifique version live de "Wonderwall" enregistrée à Dublin

Le groupe Oasis n'en finit plus de fournir des petites pépites en live.

On parle d'Oasis presque tous les jours pendant cet été 2025, et c'est bien normal : leur tournée 'Live 25 Tour fait clairement partie de ce qui se passe de plus important dans le monde du rock cette année, un peu derrière le décès de la légende Ozzy Osbourne au mois de juillet. Chaque date en Europe a été un véritable évènement, et ils s'envolent désormais direction le continent américain pour poursuivre la fête. Mais avant tout ça, ils avaient une petite surprise à dévoiler aux fans européens qui n'ont pas pu venir aux concerts : la version live de "Wonderwall".

Une version live qui a donc été enregistrée pendant leur tournée de reformation, cet été, lors d'un des deux concerts du groupe à Dublin (qui ont eu lieu les 16 et 17 août). C'était la première fois que le groupe Oasis se produisait dans la mythique enceinte de Croke Park, qui accueille bien souvent des matchs de rugby endiablés. Mais ce soir-là, ce sont bien des artistes du micro, et non pas du ballon ovale, qui ont soulevé les foules avec cette version live de "Wonderwall" assez réussie.

Ce n'est qu'un court extrait malheureusement, mais on y voit Liam Gallagher, capuche solidement vissée sur la tête, chanter le tube de son roupe de manière très juste. Dans les commentaires on peut même voir les fans dire que "Liam n'a jamais chanté aussi juste qu'aujourd'hui", même si ici, on se rappelle tout de même du phénomène que c'était dans les années 90. Effectivement, il y a peut-être eu un petit coup de moins bien au début des années 2000 avant la séparation brutale d'Oasis, mais désormais, Liam comme Noel sont revenus au top de leur forme, et quel plaisir de les entendre à nouveau !

Pour ceux qui veulent voir à quoi le live ressemblait, un fan a visiblement poster une grosse partie du show sur Youtube, on ne vous garantit pas la qualité mais au moins ça vous donne un vrai aperçu depuis la foule !