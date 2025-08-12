Oasis : plusieurs centaines de fans auraient triché pour assister aux concerts du groupe à Wembley

Vu le prix des places pour voir Oasis, on peut comprendre que certains fans se sentent floués.

La série de concerts la plus attendue de l'année 2025 est toujours en cours : Oasis continue à enflammer les foules dans tout le Royaume-Uni, avant de s'envoler bientôt pour l'Amérique du Nord à la fin du mois d'août. Ce weekend, ils étaient en Ecosse mais avant ça, c'est à Wembley que les frères Gallagher ont posé leurs valises pour 5 concerts mémorables. Des shows pendant lesquels il s'est passé pas mal de choses : un record de vente de bière battu, un fan tragiquement décédé d'une chute, mais aussi une fraude massive de la part de certains fans.

On n'a définitivement pas fini d'entendre parler des fameuses places de concert pour voir Oasis. Rappelez vous, il y a plusieurs mois, lors de l'ouverture de la billetterie, plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer les prix exorbitants pratiqués par certaines plateformes. Visiblement, quelques fans ont trouvé une solution à moindre coût : frauder, en utilisant de faux billets, et aussi l'accès réservé aux personnes handicapées.

En utilisant des copies d'un même billet, il était visiblement possible de rentrer dans le stade par l'accès réservé aux personnes à mobilité réduite, comme un fan en a témoigné auprès des médias :

On nous a donné des billets identiques et une femme a dessiné une forme sur nos mains. On nous a dit d’aller à la porte des PMR à l’entrée M, alors que nos billets indiquaient l’entrée F. Nous avons montré nos mains tamponnées à la personne à la porte, qui a scanné les billets, alors que nous avions tous le même, et nous a laissés entrer. Un autre membre du personnel nous a alors remis un bracelet en forme de cercle d’or et c’est tout. Il n’y a eu aucune fouille de sécurité. Nous sommes entrés directement.

Une fraude effectuée avec une facilité déconcertante si on en croit ce témoignage, et cette technique aurait été utilisée par des centaines de fans. Les autorités ont déjà réagi en affirmant dans les médias qu'il s'agissait d'un délit grave et que 6 personnes avaient déjà été arrêtées pour entrée non autorisée lors des concerts d'Oasis à Wembley.