Oasis : un fan décède à cause d'une chute en plein concert du groupe à Londres

Après plusieurs mois de teasing, d'imbroglio autour du prix des places de concerts, ça y est : la tournée de retour d'Oasis, nommée "Live '25", a enfin commencé. Une véritable libération pour les fans, qui ont donc attendu ça depuis des mois, et même depuis des années, puisque la "fin" de l'aventure en 2009 avait été extrêmement brutale et qu'ils espéraient une réconciliation entre les deux frères Gallagher. Le samedi 2 août, l'équipage été programmé pour enflammer le stade Wembley à Londres. Une incroyable soirée malheureusement entachée par un drame : un fan est décédé après une chute survenue lors du concert.

C'est la police londonienne qui a révélé l'information choquante, dans un communiqué partagé ce weekend, dans lequel on apprend que les secours ont dû intervenir à 22h19 quand le concert se terminait.

Un homme âgé d'une quarantaine d'année a été découvert avec des blessures comparables à celles d'une chute. Il a malheureusement été prononcé mort sur les lieux. Le stade était plein et nous pensons possible que certaines personnes aient été témoins de l'incident ou ont pu, consciemment ou non, filmer la scène avec leurs téléphones.