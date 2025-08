Gojira dit tout sur leur nouvel album à venir : sortie, contenu, ambitions, ...

Gojira se prépare a faire l'actualité dès l'année prochaine, avec ce nouvel album et cette tournée de 2026.

On aura rarement autant parlé de metal qu'en 2024/2025, et ça s'explique notamment par deux noms désormais bien connus de l'industrie musicale. Le premier, c'est le nom d'Ozzy Osbourne, qui s'est éteint juste après son concert d'adieu avec son groupe légendaire, Black Sabbath. Le deuxième, c'est celui de Gojira, qui n'en finit plus de faire l'actualité depuis leur prestation remarquée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, vue par des centaines de millions de téléspectateurs. Pour un groupe de metal, c'est un phénomène d'une ampleur jamais vue et ils ne comptent pas s'arrêter là : un album est prévu pour 2026.

Car si le show du groupe français a été qualifié de "plus grand moment de l'histoire du metal", pour lequel il a d'ailleurs été décoré d'un Grammy Award bien mérité, c'est maintenant l'heure de surfer sur cette reconnaissance de la part d'un public un peu plus large. Enchaîner rapidement, avec de la nouveauté, pour ne pas laisser retomber la "hype" post-JO, qui les a vus devenir numéro 1 aux USA grâce à leur titre "Mea Culpa ! (Ah, ça ira)". Lors d'un concert à Carcassonne, Gojira a été approché par des journalistes du Parisien, et ils en ont profité pour dévoiler quelques informations sur l'album actuellement en préparation.

On revient à de gros riffs de guitare et à un son plus metal, mais plus moderne. Il reste deux morceaux à peaufiner. On a voulu aller vite, mais on n'a pas réussi. On y a tellement réfléchi qu'on s'est presque perdu. C'est plus difficile d'accorder nos goûts que quand on avait 20 ans, et c'est normal.

Des confidences très intéressantes recueillies par nos confrères du Parisien. D'autant plus qu'on apprend également que l'album est déjà "quasi fini", et Mario Duplantier, batteur historique du groupe, en a même dit un peu plus au sujet de la date de sortie du projet, qui devrait sortir avant le début de la tournée européenne de Metallica, à laquelle ils vont participer !

Il n'y a pas d'urgence économique, on vit très bien de notre musique. Le bon côté dans Gojira, c'est qu'on est tous carriéristes mais conscients aussi qu'il faut faire attention à notre vie intime, notre équilibre. On a entre 44 ans et 51 ans et des petites crises individuelles qu'il faut respecter !

Entre ce nouvel album, et la première partie de Metallica pendant toute la tournée européenne du groupe mythique, on risque d'entendre beaucoup parler de Gojira en 2026, et ça n'est pas pour nous déplaire !