Gojira : le groupe a gardé le secret des Jeux Olympiques pendant 8 mois

Il faut avouer que visuellement, cette prestation de Gojira aux JO 2024 était incroyable !

Mario Duplantier a expliqué aux médias que ça n'a pas toujours été facile.

Une cérémonie d'ouverture historique

Le 26 juillet 2024, le monde entier découvrait avec stupeur et admiration la cérémonie d'ouverture préparée par les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une cérémonie qui aura fait beaucoup, beaucoup parler, notamment la prestation de Gojira. Les métalleux français auront bluffé tout le monde avec leur reprise de "Ah, ça ira", un chant révolutionnaire réadapté à la sauce metal. Leur morceau s'est d'ailleurs très bien classé depuis sa sortie dans les charts du monde entier. Si la présence d'un groupe de metal lors d'une telle cérémonie était inattendue, et historique, les membres de Gojira étaient au courant depuis bien longtemps.

Un lourd secret à garder

Le batteur du groupe, Mario Duplantier, a été interviewé par Heavy Consequence à propos des coulisses et de l'organisation d'un tel événement. Une cérémonie d'ouverture Olympique, ça représente forcément quelque chose de très fort pour un artiste, qui ne pourrait pas rêver meilleure scène. L'artiste a confié que la chance avait joué un petit rôle pour que Gojira ait le droit de prendre part à la fête :

Nous sommes un groupe français, la cérémonie avait lieu en France, et deux des quatre créateurs de la cérémonie étaient de grands fans de Gojira. Ils nous ont appelés, et on se sentait vraiment chanceux.

Mario Duplantier explique ensuite que le groupe avait commencé à travailler avec Thomas Jolly, le directeur artistique de la cérémonie des JO de Paris 2024, en novembre 2023. Mais Gojira a dû garder le secret pendant 8 mois, mais aussi qu'ils n'avaient pas le droit de jouer leur musique, les forçant ainsi à créer quelque chose d'original :

On nous a dit qu’il fallait créer quelque chose en lien avec le thème de la révolution française. C’était un défi, mais un défi très amusant.

Au niveau des conséquences, Mario Duplantier a affirmé que cette prestation aux JO n'avait pas changé la vie de Gojira, mais qu'ils avaient tout de même eu beaucoup de reconnaissance :

Il y a un respect global pour le groupe, surtout après ça. Nous avons été très chanceux de pouvoir le faire.

On est vraiment heureux d'avoir pu assister à ce genre de performance marquante et historique de la part d'un groupe français comme Gojira !