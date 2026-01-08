Pat Smear, des Foo Fighters, s'est cassé le pied... en faisant du jardinage !

Pour les prochaines dates, il sera remplacé par le guitariste Jason Falkner, connu pour ses collaborations avec Beck et St. Vincent.

L’année 2026 démarre sur une note pour le moins inattendue pour Pat Smear. Les Foo Fighters ont annoncé que leur guitariste emblématique sera contraint de manquer plusieurs concerts à venir en raison d’une blessure au pied gauche. Et la cause n’a rien d’un excès de rock’n’roll : il s’agit, selon les mots du groupe, d’un « accident de jardinage bizarre ».

L’information a été révélée via les réseaux sociaux, fidèle à l’humour décalé qui fait la réputation des Foo Fighters. Le message était accompagné d’une référence appuyée au film culte This Is Spinal Tap, clin d’œil parfait pour relativiser une situation pourtant sérieuse. Pat Smear souffre de plusieurs fractures au pied, une blessure qui nécessite du repos et un temps de récupération complet avant de pouvoir remonter sur scène.

Pour assurer la continuité des concerts, le groupe a annoncé que Jason Falkner prendra le relais à la guitare durant cette période. Un choix solide : Falkner est connu pour ses collaborations avec Beck et St. Vincent, et jouit d’une solide réputation dans le rock alternatif.

Les Foo Fighters ne sont d’ailleurs pas étrangers aux coups du sort sur scène. On se souvient qu’en 2015, Dave Grohl s’était cassé la jambe en tombant de scène, avant de revenir héroïquement assurer la tournée assis sur un trône spécialement conçu, devenu depuis une image mythique de l’histoire du rock moderne.

En attendant le retour de Pat Smear, le guitariste sera absent des dates prévues au Mexique, à Los Angeles et en Australie. Le groupe se veut toutefois rassurant : Pat Smear reviendra dès que possible, totalement rétabli, prêt à reprendre sa place au sein des Foo Fighters.

Comme quoi, même après des décennies de rock, ce ne sont pas toujours les amplis ou les scènes géantes qui sont les plus dangereuses… parfois, un simple jardin suffit.