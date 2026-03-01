The Who : Quand Keith Moon frappe Roger Daltrey… avec un tambourin !

Aujourd’hui, on célèbre les 82 ans de Roger Daltrey, le légendaire frontman de The Who.

Aujourd’hui, on célèbre les 82 ans de Roger Daltrey, le légendaire frontman de The Who. Et quelle meilleure façon de se souvenir de lui que de replonger dans l’une des anecdotes les plus folles du groupe ?

Durant les premières tournées du groupe, Keith Moon, le batteur iconoclaste et totalement imprévisible, ne se privait jamais de ses excès de pilules et stimulants. Mais un jour, Daltrey en a eu assez. Dans un geste à la fois audacieux et radical, il a saisi toutes les pilules de Moon et les a jetées dans les toilettes, déclenchant un chaos total en coulisses.

Le résultat ? Keith Moon, fou de rage, s’est précipité sur Daltrey avec un tambourin, frappant le chanteur avec les fameuses clochettes. L’incident aurait pu être dangereux, mais il est vite devenu mythique, un moment révélateur du caractère explosif de ces légendes du rock britannique.

Les autres membres de The Who ont été tellement choqués qu’ils ont exclu Daltrey du groupe pendant quelques jours… avant que la pression du public ne les oblige à le réintégrer, prouvant que sans lui, il n’y avait tout simplement pas de Who.

À 82 ans, Roger Daltrey reste ce pilier du rock : charismatique, indomptable et toujours capable de gérer le chaos avec classe. Cette anecdote, à la fois drôle et hallucinante, illustre parfaitement pourquoi The Who reste l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire du rock.