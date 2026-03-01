Radiohead, le groupe, a lancé sa propre société, ce qui pourrait déboucher sur de nouveaux projets musicaux.

Le groupe a enregistré « Futile Endeavours Limited », une stratégie qu'il a déjà utilisée par le passé avant des annonces importantes telles que des albums, des rééditions et des tournées.

Le mystère s’épaissit autour de Radiohead. Selon plusieurs rumeurs concordantes, le groupe britannique aurait créé une nouvelle société à responsabilité limitée au Royaume-Uni. Le 19 février dernier, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien et Philip Selway ont été officiellement nommés directeurs d’une entreprise baptisée Futile Endeavours Limited.

Un mouvement loin d’être anodin dans l’univers méthodique et stratégique des auteurs de Paranoid Android.

Une stratégie bien rodée

Ce n’est pas la première fois que Radiohead s’appuie sur ce type de structure juridique pour accompagner ses activités. Le groupe a régulièrement créé des entités similaires afin de gérer des nouveaux projets, qu’il s’agisse d’albums, de rééditions ou de tournées.

En mars 2025, une nouvelle LLP (Limited Liability Partnership) avait ainsi vu le jour, facilitant l’organisation de leur tournée européenne en fin d’année. Par le passé, d’autres sociétés ont précédé des annonces majeures : campagnes de remasterisation, sorties spéciales ou projets discographiques inédits.

Pour l’instant, aucune déclaration officielle n’a été faite concernant Futile Endeavours Limited. Il s’agirait simplement d’un accord commercial. Mais chez Radiohead, ce type de démarche a souvent valeur d’indice : la création d’une structure dédiée précède généralement une annonce artistique d’ampleur.

Des précédents révélateurs

Le dernier album studio du groupe, A Moon Shaped Pool, est sorti en 2016, quelques mois seulement après l’enregistrement de Dawn Chorus LLP.

Même schéma en 2021 : la société Spin With A Grin LLP a été créée environ six mois avant l’annonce de la réédition événement Kid A Mnesia.

En 2022, Self Help Tapes LLP s’inscrivait également dans cette logique d’anticipation stratégique. À chaque fois, une entité administrative semblait préparer le terrain à une nouvelle étape créative.

L’indépendance comme ADN

Depuis leur séparation avec EMI/Parlophone en 2003, Radiohead cultive une indépendance totale. Le groupe a pris l’habitude de monter ses propres structures pour piloter ses sorties et ses activités.

En 2007, la société Xurbia Xendless avait été fondée juste avant la parution de l’album révolutionnaire In Rainbows, célèbre pour son modèle de distribution en prix libre. Une décision qui avait marqué un tournant dans l’industrie musicale.

Cette capacité à conjuguer vision artistique et maîtrise économique fait partie intégrante de l’identité du groupe. Radiohead ne suit pas les règles du marché : il les redéfinit.

Vers un nouvel album ?

Alors, que cache Futile Endeavours Limited ?

Un nouvel album ? Une réédition anniversaire ? Une série de concerts ?

Dix ans après leur dernier disque studio, l’attente autour de Radiohead reste immense. Chaque mouvement administratif est scruté, chaque silence analysé. Si l’histoire se répète, cette nouvelle société pourrait bien être le prélude à un retour majeur.

En attendant une annonce officielle, une chose est sûre : quand Radiohead avance en coulisses, ce n’est jamais sans raison.