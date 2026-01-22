Radiohead : Thom Yorke partage la playlist pré-concert de la tournée européenne 2025

Avant chaque concert de leur tournée européenne, Thom Yorke diffusait une sélection musicale éclectique pour plonger les fans dans l’ambiance. La playlist est désormais accessible en ligne.

Sur ses différents réseaux sociaux, Radiohead a offert aux fans un aperçu inédit de ce qui se passait avant que le groupe monte sur scène. Thom Yorke a personnellement préparé une playlist pré-concert, mélangeant ambient, jazz et rock alternatif, avec des artistes aussi variés que Leonard Cohen, Aphex Twin, David Byrne ou Syd Barrett. La sélection commence avec un morceau des Radiohead eux-mêmes, "Seattle Ambient Recordings (Minidisks)", avant de naviguer entre François Bayle, Bill Evans, Faust et The Corries, créant un voyage sonore à travers genres et époques.

La playlist, disponible sur Mixcloud et Spotify, reflète la volonté de Radiohead de proposer une expérience immersive, bien au-delà de la simple performance musicale. Cette tournée 2025 de 20 dates à travers l’Europe s’accompagnait d’une configuration scénique inédite : le groupe jouait au centre des salles, avec un écran LED projetant les images en temps réel, rendant chaque show véritablement unique.

Le répertoire a puisé dans plus de 65 titres répétés en amont, offrant aux spectateurs des variations et surprises d’un soir à l’autre. La tournée s’est clôturée le mois dernier à Copenhague, avec des images montrant un Thom Yorke ému saluant la foule. Pour l’instant, aucune nouvelle date n’est annoncée, laissant les fans dans l’attente de prochains concerts...