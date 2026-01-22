Radiohead : Thom Yorke partage la playlist pré-concert de la tournée européenne 2025

Sur ses différents réseaux sociaux, Radiohead a offert aux fans un aperçu inédit de ce qui se passait avant que le groupe monte sur scène. Thom Yorke a personnellement préparé une playlist pré-concert, mélangeant ambient, jazz et rock alternatif, avec des artistes aussi variés que Leonard Cohen, Aphex Twin, David Byrne ou Syd Barrett. La sélection commence avec un morceau des Radiohead eux-mêmes, "Seattle Ambient Recordings (Minidisks)", avant de naviguer entre François Bayle, Bill Evans, Faust et The Corries, créant un voyage sonore à travers genres et époques.
La playlist, disponible sur Mixcloud et Spotify, reflète la volonté de Radiohead de proposer une expérience immersive, bien au-delà de la simple performance musicale. Cette tournée 2025 de 20 dates à travers l’Europe s’accompagnait d’une configuration scénique inédite : le groupe jouait au centre des salles, avec un écran LED projetant les images en temps réel, rendant chaque show véritablement unique.
Le répertoire a puisé dans plus de 65 titres répétés en amont, offrant aux spectateurs des variations et surprises d’un soir à l’autre. La tournée s’est clôturée le mois dernier à Copenhague, avec des images montrant un Thom Yorke ému saluant la foule. Pour l’instant, aucune nouvelle date n’est annoncée, laissant les fans dans l’attente de prochains concerts...