Linkin Park : Emily Armstrong dévoile l'album qui a changé sa vie 

Bien avant de devenir la nouvelle voix de Linkin Park, Emily Armstrong était une fan passionnée de "Hybrid Theory". Un album qui a marqué son adolescence... et qui l’a finalement menée sur scène avec le groupe.

Pour toute une génération, "Hybrid Theory" reste un disque fondateur du début des années 2000. Sorti en 2000 par Linkin Park, l’album a redéfini les contours du nu metal avec des titres devenus cultes comme "In the End", "Crawling" ou "Papercut". Parmi les millions d’adolescents marqués par ce disque figurait Emily Armstrong, bien avant qu’elle ne rejoigne le groupe. La future chanteuse se souvient d’un choc immédiat : la puissance émotionnelle et la rage de Chester Bennington, notamment sur "One Step Closer" ,qui ont profondément marqué sa manière de ressentir la musique :

"Le passage 'Shut up when I’m talking to you !' était tout pour moi. Je me suis dit : 'Oh mon dieu, ça y est... j’ai trouvé mon mantra, mon cri de rage' [...] J’avais environ 12 ans et je me suis dit : 'C’est ça. C’est exactement ça.’'J’étais complètement obsédée par cet album."

Ce morceau, et l’album dans son ensemble, marquent profondément Emily Armstrong. C’est à ce moment-là qu’elle commence à envisager sérieusement de former un groupe et de suivre la voie du rock : "Je me disais : 'S’il peut chanter et hurler à la fois, c’est exactement ce que je veux faire.' Je ne me rendais pas encore compte que beaucoup de chanteurs pouvaient le faire."

Deux décennies plus tard, le destin prend une tournure inattendue. En 2024, Emily Armstrong, ancienne chanteuse de Dead Sara, rejoint officiellement Linkin Park, et succède à Chester Bennington, disparu en 2017. Aujourd’hui, la chanteuse continue de s'imposer comme la nouvelle voix du groupe, qui a retrouvé un large succès et poursuit sa tournée mondiale, le "From Zero World Tour", prévue jusqu’à l’été 2026.