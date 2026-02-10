Linkin Park : Mike Shinoda révèle comment Chester Bennington a sauvé sa place au sein du groupe !

Avant de devenir l’un des groupes les plus emblématiques du début des années 2000, Linkin Park a failli perdre Mike Shinoda... mais Chester Bennington qui a tout changé !

L’histoire de Linkin Park débute avec Mike Shinoda, né à Los Angeles en 1977, qui rencontre à l’école Agoura High Brad Delson et Rob Bourdon. Ensemble, ils créent Xero, un projet mêlant rap, métal et électronique, rejoint plus tard par Joe Hahn et Dave Farrell. Le groupe prend définitivement forme avec l’arrivée du chanteur Chester Bennington de Grey Daze, apportant une nouvelle dimension à leur son. Leur premier album, "Hybrid Theory", propulse Linkin Park vers un succès mondial immédiat.

Pourtant, derrière cette ascension, un épisode aurait pu tout bouleverser. Une maison de disques envisageait de recentrer Linkin Park uniquement autour de Chester, laissant Mike Shinoda sur le côté :

"Quand vous êtes un groupe émergent, les labels font tout pour vendre autant de disques que possible. Ils veulent les hits, et quand on était en studio pour enregistrer 'Hybrid Theory', ils ne les entendaient pas. Nous, nous étions heureux, nous avions trouvé notre identité [...] Ils sont allés chez Chester, l’ont pris à part et lui ont dit : nous misons sur toi, tu es la star. Nous construisons le projet autour de ta voix. Chester venait d’entrer dans le groupe mais il était incroyablement loyal, il nous a tout dit immédiatement et quand on lui a demandé ce qu’il avait répondu, il nous a dit : 'je lui ai dit d’aller se faire f*utre'."

Le choix de rester un groupe uni a payé : "Hybrid Theory", album expérimental et authentique, a explosé les charts dès sa sortie. Les singles One Step Closer, Crawlin, Papercuts et In the End sont devenus des classiques, "In the End" atteignant même un milliard de streams en 2021. Pour Shinoda, cette expérience illustre l’importance de la fidélité, de la collaboration et du respect artistique : "Lutter contre les difficultés, discuter entre nous et trouver un point de rencontre était important pour notre croissance en tant qu’amis et en tant que groupe créatif. Ce sont les personnes les plus intelligentes que j’ai jamais rencontrées", des valeurs qui ont permis à Linkin Park de marquer durablement l’histoire du rock.