Près de 60 000 personnes seront présents le 16 juin prochain !

S’il y a bien un retour qui a fait énormément parler ces derniers mois, c’est celui de Linkin Park. Après la disparition de Chester Bennington, beaucoup pensaient l’histoire du groupe définitivement figée. C’était sans compter sur la détermination de Mike Shinoda et de sa troupe, qui ont décidé d’écrire un nouveau chapitre avec l’arrivée de Emily Armstrong au chant.

Le résultat ? Un album, From Zero, qui cartonne, et une tournée mondiale affichant complet quasiment partout. En France, le passage du groupe au Stade de France restera comme l’un des concerts les plus mémorables de l’année, confirmant que Linkin Park n’a rien perdu de sa puissance ni de sa capacité à fédérer plusieurs générations de fans.

Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Les fans français vont pouvoir recroiser la route du groupe californien très prochainement. Le 16 juin, Linkin Park posera ses valises au Groupama Stadium pour faire trembler la scène lyonnaise lors d’une date qui s’annonce déjà explosive.

Et on connaît désormais le nom du groupe qui aura l’honneur d’ouvrir la soirée. Pour cette date événement, Linkin Park a choisi de convier le quatuor français Last Train en première partie.

Originaire d’Alsace et aujourd’hui installé à Lyon, Last Train s’est imposé comme l’un des groupes rock français les plus crédibles de sa génération. Le public les avait notamment remarqués en 2019 avec l’album The Big Picture, un disque salué pour sa construction soignée, son atmosphère sombre et sa capacité à naviguer entre ballades mélancoliques et montées en tension, jusqu’à un final de dix minutes aussi intense que marquant.

Au fil des années, Last Train s’est affirmé grâce à un véritable travail de fond : des tournées à répétition, la création de leur propre structure Cold Fame, et un engagement constant au sein de la scène indépendante. Une approche artisanale et sincère qui fait écho à l’ADN rock que Linkin Park a toujours défendu.

Autant dire que le 16 juin au Groupama Stadium, la rencontre entre Linkin Park et Last Train promet une soirée placée sous le signe de l’énergie, de l’intensité et du rock, avec un groupe français prêt à jouer devant l’un des publics les plus massifs de sa carrière.