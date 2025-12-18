Jane's Addiction et Perry Farrell présentent leurs excuses aux fans sur les réseaux sociaux : « Nous sommes réunis une dernière fois. »

Dans un communiqué, Jane's Addiction a déclaré s'être « réunie une dernière fois » pour régler leurs différends et préserver leur héritage artistique.

Le monde du rock alternatif a récemment été secoué par une prise de parole aussi rare que lourde de sens. Perry Farrell et les membres de Jane’s Addiction ont publié une série de messages d’excuses mutuelles sur les réseaux sociaux, revenant sur l’incident survenu lors de leur concert à Boston en septembre 2024.

Ce soir-là, ce qui devait être une célébration de l’héritage du groupe s’est transformé en chaos. Le concert a été brutalement interrompu après une altercation sur scène entre Perry Farrell et le guitariste Dave Navarro, entraînant l’expulsion du chanteur, puis l’annulation pure et simple de la tournée. Un choc pour les fans, et un coup dur pour un groupe déjà marqué par une histoire aussi brillante que tourmentée.

Dans un message publié récemment, Perry Farrell est revenu sur cet épisode avec une rare lucidité. Qualifiant son attitude d’« inacceptable », le chanteur a tenu à présenter ses excuses au groupe, aux fans et au public présent ce soir-là. Il a rappelé à quel point Jane’s Addiction représentait le cœur de sa vie artistique, affirmant que leur ambition avait toujours été de proposer un spectacle authentique, positif et mémorable.

« Nous n’y sommes pas parvenus à Boston », a-t-il admis, exprimant ses regrets profonds face à ce dérapage public.

De leur côté, les autres membres du groupe ont également pris la parole via un communiqué officiel. Ils y présentent leurs excuses à Perry Farrell, reconnaissant avoir tenu des propos inexacts concernant sa santé mentale dans les jours ayant suivi l’incident. Un geste fort, révélateur d’une volonté d’apaisement après des tensions longtemps restées enfouies.

Mais c’est surtout une phrase qui a retenu l’attention des fans : Jane’s Addiction affirme s’être « réuni une dernière fois » afin de régler ses différends et de préserver l’héritage artistique construit au fil des décennies. Une déclaration lourde de symboles, qui laisse planer le doute sur l’avenir du groupe.

S’agit-il d’une séparation définitive ? D’un événement spécial ou d’un concert d’adieu encore secret ? Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée. Mais tout semble indiquer que les membres sont désormais prêts à explorer des chemins créatifs différents, laissant derrière eux le souvenir incandescent d’un groupe qui aura profondément marqué la scène rock alternatif.

Quoi qu’il advienne, Jane’s Addiction reste un pilier, un groupe indomptable, aussi imprévisible que visionnaire. Et si cette page devait vraiment se tourner, elle le ferait avec le fracas, l’émotion et la sincérité qui ont toujours défini leur légende.