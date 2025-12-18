Un cadeau qui nous ferait rêver !

Dans l’histoire du rock, certaines amitiés traversent les décennies avec la même intensité que les riffs qui les ont fait naître. Celle qui unit Brian May (Queen) et Tony Iommi (Black Sabbath) en est l’un des plus beaux exemples. Une relation forgée dès les années 1970, à l’époque où les deux groupes se produisaient dans les mêmes clubs et festivals, alors que le rock britannique vivait l’une de ses périodes les plus créatives.

Cette amitié ne repose pas seulement sur des souvenirs de jeunesse ou une admiration mutuelle, mais sur une vision commune de la guitare électrique. Tous deux possèdent une maîtrise technique exceptionnelle, un sens du son et une identité musicale immédiatement reconnaissable, qui les ont élevés au rang de meilleurs guitaristes de tous les temps.

D’un côté, Tony Iommi, pionnier du heavy metal, façonnant des riffs sombres et massifs à l’aide de ses amplificateurs Gibson et Laney, donnant naissance au son psychédélique et lourd de Black Sabbath. De l’autre, Brian May, avec sa mythique Red Special, branchée sur des amplificateurs Vox, explorant des harmonies inédites et des solos lyriques qui ont contribué à faire évoluer le rock progressif vers le glam rock et l’art rock avec Queen.

Ensemble — sans jamais réellement jouer dans le même groupe — ils ont élargi les possibilités harmoniques, enrichi la construction des gammes, des riffs et des solos, et influencé des générations entières de musiciens. Malgré les décennies écoulées, ils continuent d’expérimenter, de jouer et surtout de cultiver une amitié solide et sincère.

Brian May en a récemment apporté une preuve éclatante. Le guitariste de Queen a offert à Tony Iommi un cadeau aussi symbolique qu’exceptionnel : une réplique de la Red Special, fabriquée par Guild, spécialement conçue pour gaucher. Une attention profondément personnelle, tant cette guitare est indissociable de l’histoire de Brian May.

La Red Special, aussi surnommée Fireplace, est l’une des guitares les plus mythiques de l’histoire du rock. Brian May l’a construite lui-même en 1963, avec l’aide de son père Harold May, faute de moyens pour acheter un instrument coûteux, mais surtout par passion pour la technologie, l’artisanat et l’innovation. Le corps de la guitare a été fabriqué à partir du bois d’une vieille cheminée, agrémenté de boutons en nacre et de divers matériaux récupérés dans la maison familiale.

Utilisée sur tous les albums et concerts de Queen, la Red Special est devenue une extension de Brian May lui-même. Depuis les années 1990, Guild en produit des répliques exactes, mais celle destinée à Tony Iommi a nécessité un soin tout particulier : deux années complètes de fabrication ont été nécessaires pour donner vie à ce modèle unique.

Sur les réseaux sociaux, Tony Iommi n’a pas caché son émotion :

« Noël avant l’heure. Voilà un vrai cadeau de mon ami Brian ! »

Un geste fort, à la hauteur de leur parcours commun et de leur respect mutuel.

Cette actualité s’inscrit dans une période particulièrement créative pour Brian May. En 2025, le guitariste a également collaboré avec Gibson pour concevoir une guitare acoustique douze cordes signature, la Brian May SJ-200, produite à seulement cent exemplaires, confirmant une fois de plus son statut d’icône intemporelle du rock.

Au-delà de l’objet, ce cadeau incarne surtout l’esprit du rock britannique : une alliance de passion, de créativité, d’amitié et d’héritage musical, portée par deux légendes qui continuent, encore aujourd’hui, d’écrire l’histoire.