Black Sabbath : Tommy Iommi ému du dernier concert du groupe : "Ce fut un voyage incroyable"

On vous l'a dit hier et ça a fait l'effet d'une bombe ! Black Sabbath s’apprête à tirer sa révérence avec un ultime concert exceptionnel, et pas n’importe où : dans leur ville natale de Birmingham, là où tout a commencé. Rendez-vous est pris pour le 5 juillet prochain, pour une soirée qui s’annonce mémorable.

Et pour cette dernière célébration, Ozzy Osbourne sera de la partie, accompagné d’une pluie d’invités de renom : Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax et Mastodon. Une affiche grandiose qui a immédiatement enflammé les fans du groupe, prêts à vivre une ultime communion avec leurs idoles.

Face à l’émotion suscitée par cette annonce, le légendaire guitariste de Black Sabbath, Tony Iommi, a tenu à s’exprimer sur les réseaux sociaux. Dans un message poignant, il revient sur l’aventure extraordinaire du groupe et son importance dans l’histoire du heavy metal :

Ce dernier concert s’annonce comme un moment historique pour les fans de Black Sabbath, mais aussi pour toute la scène metal. Après plus de 50 ans de carrière, la boucle est bouclée.

It’s been an incredible journey, but it’s only fitting that it ends here, where it all began in Aston. It’s great to be honoured by your fellow musicians and at the same time support good causes. None of this would’ve been possible without Ozzy, Geezer, and Bill. What we created… pic.twitter.com/GGjOA8Xyoa