20 janvier 1982 : Ce jour où Ozzy Osbourne mange une chauve-souris en plein concert !

On est peut-être sur l'anecdote la plus "wtf" de l'histoire du rock !

Une soirée dans la légende

Le 20 janvier 1982, le monde du rock a assisté à l’une des anecdotes les plus surréalistes de son histoire. Ce jour-là, Ozzy Osbourne, l’emblématique frontman de Black Sabbath, a dépassé toutes les limites de la provocation et du spectaculaire en mordant une chauve-souris vivante en plein concert. Retour sur cet épisode devenu mythique.

La scène se déroule à Des Moines, dans l’État de l’Iowa, lors de la tournée Diary of a Madman. Le public, chauffé à blanc, ne s’attendait pas à voir leur idole repousser les frontières de l’absurde. En pleine performance, un spectateur jette une chauve-souris sur scène. Pensant qu’il s’agit d’un jouet en plastique, Ozzy, en quête de frissons, la saisit et mord à pleine dent… avant de se rendre compte qu’elle était bien réelle.

Une mésaventure sanitaire

La réaction ne se fait pas attendre. Celui qui a été intronisé au Rock Hall of Fame décrit plus tard avoir ressenti une sensation étrange, le sang de l’animal lui remplissant la bouche. Immédiatement après le concert, il est conduit à l’hôpital pour recevoir un traitement contre une éventuelle exposition à la rage. Le chanteur s’en tire avec des vaccins, mais l’épisode contribue à forger sa réputation de "Prince des Ténèbres".

Si l’histoire peut sembler invraisemblable, elle a été confirmée par Ozzy lui-même dans ses mémoires, I Am Ozzy. Depuis, cet épisode est souvent cité comme un symbole des excès et des bizarreries qui caractérisent le monde du rock.

Une légende gravée dans le marbre

Cet incident est rapidement devenu l’un des moments les plus iconiques de la carrière d’Ozzy Osbourne. La chauve-souris est depuis entrée dans le folklore du rock, inspirant t-shirts et discussions passionnées entre fans. Ce qui aurait pu être une simple erreur s’est transformé en un événement qui résume à lui seul l’esprit déjanté et sans limites de l’époque.

Plus de quarante ans plus tard, le "coup de la chauve-souris" reste l’une des histoires les plus racontées dans les annales du rock. Pour certains, c’est une preuve de la folie créative qui animait Ozzy Osbourne ; pour d’autres, un exemple des dérives extravagantes des années 1980. Une chose est sûre : ce 20 janvier 1982, Ozzy Osbourne a gravé son nom dans la légende d’une manière qu’aucun autre artiste n’aurait pu imaginer.