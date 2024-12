Les 10 anecdotes les plus folles d'Ozzy Osbourne

Focus sur 10 anecdotes qui ont fait la légende du "Prince des Ténèbres"

Ozzy Osbourne c'est tout simplement l'icône ultime du heavy metal. Ex-chanteur de Black Sabbath, et roi incontesté des frasques, il a fait de sa vie un véritable roman rock’n’roll. Avec son titre de Prince des Ténèbres, il a régné non seulement sur les scènes du monde entier, mais aussi sur le chaos et l’excès. Accrochez-vous : voici les 10 anecdotes les plus WTF de cet être à part, mi-génie, mi-furie.

1. Le jour où il a mordu une chauve-souris vivante sur scène

C’est LE moment qui a scellé sa légende. En 1982, à Des Moines, Iowa, Ozzy reçoit une chauve-souris lancée par un fan. Pensant qu’il s’agit d’un jouet, il décide de la mordre pour le show. Sauf que l’animal était bien vivant. Résultat : Ozzy termine la soirée à l’hôpital pour une bonne dose de vaccins contre la rage. Aujourd’hui encore, ce geste complètement fou reste l’un des moments les plus iconiques du rock.

2. Sniffer une ligne de fourmis rouges (oui, vous avez bien lu)

C’est la tournée des 80’s, et Ozzy partage l’affiche avec Mötley Crüe, des gars eux aussi champions des excès. Alors qu’ils se défient à qui ira le plus loin dans la démesure, Ozzy passe au niveau supérieur : il urine sur le sol, puis se penche et sniffe une ligne de fourmis rouges comme s’il s’agissait de coke. Même les membres de Mötley Crüe, pourtant pas des enfants de chœur, en restent bouche bée.

3. La colombe décapitée : symbole de paix ? Pas pour Ozzy !

Ozzy est invité à une réunion chez CBS Records pour célébrer la signature de son contrat. L’ambiance est formelle, mais Ozzy, lui, débarque complètement défoncé avec deux colombes blanches, qu’il libère en signe de paix… avant de mordre la tête de l’une d’elles devant des dirigeants terrifiés. Scandale absolu, mais buzz monumental : Ozzy le provocateur venait de naître.

4. La baston avec un requin mort

En pleine tournée avec Black Sabbath, Ozzy et le bassiste Geezer Butler croisent un requin échoué sur une plage. Que font deux rockstars dans ce cas-là ? Ils traînent la carcasse jusqu’à leur chambre d’hôtel et organisent une bagarre grotesque avec l’animal mort. Le requin, eux, et le mobilier finiront en piteux état. Une journée classique pour le Prince des Ténèbres.

5. L’Alamo, un pipi qui fait scandale

En 1982, Ozzy se réveille à San Antonio, habillé d’une robe empruntée à Sharon, sa femme, parce qu’elle avait planqué ses fringues pour éviter ses débordements. Qu’à cela ne tienne, il se balade en ville et finit par uriner sur l’Alamo, site historique texan sacré. Le résultat ? Une interdiction formelle de mettre les pieds dans la ville pendant 10 ans. Heureusement, une décennie plus tard, des excuses publiques et un généreux don l’ont réhabilité.

6. Une maison hantée et des fantômes en bonus

Ozzy a vécu dans une vieille baraque anglaise qu’il est persuadé d’être hantée. Il jure avoir vu des objets bouger seuls, entendu des voix et ressenti une présence dans les couloirs. Fasciné par le paranormal, il a même fait appel à une équipe d’enquêteurs pour inspecter les lieux. Est-ce vrai ou juste un délire de plus ? Avec Ozzy, impossible de savoir. Dans une vidéo sur Youtube, le fils d'Ozzy, Jack a décidé d'y retourner pour vivre une nouvelle fois une expérience traumatisante.

7. Le mystère génétique d’Ozzy

Des chercheurs se sont demandé comment Ozzy avait survécu à des décennies d’abus de substances. En 2010, ils analysent son ADN et découvrent des mutations génétiques rares. Concrètement ? Il a un métabolisme presque surnaturel qui explique pourquoi il n’a pas explosé malgré ses doses de drogue qui auraient terrassé un éléphant. Ozzy est littéralement un mutant.

8. Le massacre de ses propres chats

Ozzy ne s’en cache pas : ses excès ont parfois pris des tournures très sombres. Sous l’effet de substances et dans une rage incontrôlable, il a abattu 17 de ses chats chez lui. Cet épisode terrible montre à quel point ses addictions avaient pris le contrôle, le poussant au bord du gouffre.

9. L’étranglement raté de Sharon

En 1989, complètement hors de lui, Ozzy tente de étrangler sa femme Sharon. Heureusement, elle parvient à se défendre et à appeler la police. Cet événement marque un tournant : Ozzy accepte enfin d’entrer en désintoxication et amorce une reconstruction personnelle, sauvant son couple et, probablement, sa carrière.

10. Fan de Downton Abbey, le secret inattendu

Qui aurait cru que le Prince des Ténèbres passe ses soirées à binge-watcher Downton Abbey ? Ozzy a avoué son amour pour cette série britannique aux intrigues aristocratiques, bien loin de l’univers heavy metal. Un passe-temps qui prouve que, derrière l’image de dur à cuire, il y a aussi un type sensible.

Ozzy Osbourne, c’est une tornade. Une vie de chaos, d’excès et de moments qui défient l’entendement. Mais c’est aussi un survivant, une légende du rock qui, malgré tout, est toujours là pour porter le flambeau du heavy metal.