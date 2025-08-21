Jack White allume une nouvelle fois Trump au sujet du relooking de la Maison Blanche

Ça va finir apr devenir une habitude pour Jack White, d'insulter le gouvernement américain.

On le sait, entre Jack White, ancien membre des White Stripes, et le gouvernement américain, ce n'est pas le grand amour. On peut même dire que les deux se détestent cordialement, encore plus depuis que c'est Donald Trump qui est à la tête des Etats-Unis. Le guitariste et chanteur de rock n'a jamais perdu une occasion de balancer quelques amabilités aux dirigeants politiques de son pays, et cette semaine, il a décidé de critiquer la décoration de la Maison Blanche.

On ne savait pas qu'en Jack White sommeillait un architecte d'intérieur, une sorte de Valérie Damidot du rock'n'roll finalement. Quoiqu'il en soit, le musicien a estimé que la nouvelle décoration de la Maison Blanche, totalement relookée à l'occasion de la rencontre entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, était horrible et il l'a fait savoir sur son compte Instagram.

Regardez comment Trump a transformé notre Maison Blanche de manière dégoûtante. C'est devenu un vulgaire vestiaire de catcheur professionnel, recouvert d'or et de couleurs tape à l'œil. J'ai tellement hâte de voir le match d'UFC qui aura lieu sur la pelouse, il a vraiment fini par rendre le film "Idiocracy" réel. Regardez ses goûts désastreux, est-ce que vous achèteriez ne serait-ce qu'une voiture d'occasion à cet arnaqueur, ou même à lui donner les codes nucléaires ? [...] Quelle honte pour l'histoire américaine.

Il faut avouer que sur la photo, il y a tellement de doré que ça finit par faire mal aux yeux. Les tapisseries sont également assez immondes, et à l'heure où le gouvernement a supprimé des dizaines et des dizaines de postes dans son administration pour "faire des économies", on peut se dire qu'il aurait été préférable de se passer de ces travaux au goût douteux, et aux résultats discutables.