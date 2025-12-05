En 2025, le groupe de James Hetfield empile les records !

Bon, on n’a plus besoin de présenter Metallica. On parle peut-être du groupe de heavy-metal le plus connu de tous les temps ! Et même si, dernièrement, ils se sont fait battre par Radiohead en termes d’affluence à l’O2 Arena, le quatuor emmené par Kirk Hammett continue d’empiler les records comme personne.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre, Metallica a dévoilé ses statistiques Spotify Wrapped sur les réseaux sociaux — et c’est encore une gifle monumentale pour la concurrence. Le groupe californien affiche 2,2 milliards d’écoutes en 2025, provenant de 93,9 millions d’auditeurs répartis dans 184 pays. Une performance qui représente 185 millions d’heures de musique consommées cette année… soit plus de 21 000 années d’écoute accumulées. Oui, vingt et un millénaires. Rien que ça.

À cette occasion, les légendes du metal ont tenu à remercier leur public, toujours aussi massif et fidèle. Dans un message publié sur leurs réseaux, ils déclarent :

“Vous vous surpassez à chaque fois ! Merci à la #MetallicaFamily, qui nous a écoutés, rejoints sur la tournée #M72, et soutenus depuis les quatre coins du monde.”

Plus que jamais, Metallica démontre qu’il reste une force dominante du paysage musical mondial. Du studio aux plus grandes scènes du globe, des vinyles d’époque aux playlists modernes, le groupe continue d’écrire l’histoire — chiffres hallucinants à l’appui.