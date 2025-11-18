Metallica : Kirk Hammett s'exprime sur le morceau Enter Sandman, "Nous voulions composer le nouveau Smoke on the Water"

Le guitariste s'est confié sur les inspirations et le processus qui ont mené à la composition de ce riff de guitare légendaire.

Plus de trente ans après la sortie du Black Album, le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, revient sur le titre qui a propulsé le groupe vers une dimension planétaire : Enter Sandman. Premier single dévoilé le 29 juillet 1991 et devenu un immense classique – numéro 16 aux États-Unis – le morceau devait, selon lui, répondre à une ambition simple et monumentale : « écrire le prochain Smoke on the Water ».

Dans une longue interview accordée à Guitar World, Hammett raconte comment le riff d'ouverture, aujourd’hui l’un des plus reconnaissables des années 90, lui est venu en pleine nuit : « Il était trois heures du matin, dans une chambre d’hôtel, pendant la tournée Damaged Justice. Je venais d’écouter Louder Than Love de Soundgarden ». L’album, sorti en 1989, marque les premiers grondements du son grunge, un style qui n’avait pas encore de nom mais qui influençait déjà profondément le guitariste : « J’aimais ce son, cette façon d’utiliser les accords. Ça m’a beaucoup influencé ».

Hammett explique également la construction du riff : « J'avais l'impression que ça sonnait comme une question. Je me suis dit : “Il faut que je réponde.” » Cette réponse, c’est cet accord plaqué plus massif, plus metal, qui donne au motif sa puissance et son identité. C’est alors que Lars Ulrich intervient, avec sa vision toujours tournée vers l'évolution du groupe : « Il m’a dit : “Répète la première partie.” Je l’ai fait trois fois, et c’est devenu une intro beaucoup plus puissante. Le riff était bon, mais comme ça, il est devenu excellent. S’il était resté tel quel, il aurait été parfait pour un album comme …And Justice for All. »

La comparaison avec le légendaire Smoke on the Water de Deep Purple – riff culte sorti en 1972 sur l’album Machine Head – n’est pas exagérée, selon Corey Taylor de Slipknot. Le chanteur, grand fan de Metallica, estime que les deux morceaux appartiennent à la même caste de riffs initiatiques : « Dans n'importe quel magasin de guitares au monde, les premiers morceaux que vous entendrez, ce sont Enter Sandman, Smoke on the Water ou Whole Lotta Love. C’est un de ces riffs qui ouvre la porte à tous les autres. Enter Sandman est la première chanson que j’ai apprise à jouer quand j’ai pris une guitare. »

Avec le recul, difficile de ne pas voir dans Enter Sandman exactement ce que Kirk Hammett avait en tête : un riff aussi simple que monumental, une signature sonore capable de traverser les générations — bref, le nouveau Smoke on the Water.