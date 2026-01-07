Oasis dans le prochain James Bond ? Noël Gallagher répond aux rumeurs !

Et son frère Liam Gallagher continue d'alimenter les rumeurs !

Même la tournée terminée et une pause bien méritée, les frères Gallagher restent plus que jamais au centre de toutes les attentions. Si Liam Gallagher a récemment été catégorique en affirmant qu’il n’y aurait pas de concerts d’Oasis en 2026, cela ne signifie pas pour autant que le groupe ait totalement tiré le rideau. Au contraire, l’idée de nouveautés dans les prochains mois continue d’alimenter l’enthousiasme des fans.

Et comme souvent avec Oasis, les rumeurs vont bon train. Cette fois-ci, elles concernent rien de moins que la production du générique de James Bond. Un fantasme de longue date pour Noël Gallagher, qui n’a jamais caché son admiration pour la saga de l’Agent 007 et son envie d’y apposer sa patte musicale.

Ces derniers jours, l’emballement médiatique s’est accentué lorsque Liam Gallagher a laissé entendre que cette possibilité n’était pas totalement exclue. De quoi relancer immédiatement la machine à spéculations. Face à l’ampleur des rumeurs, Noël Gallagher a finalement pris la parole pour clarifier la situation… et calmer le jeu.

« Cette histoire de James Bond ? Quoi, Oasis ? Non », a-t-il d’abord lâché, visiblement amusé.

Une déclaration qui semblait fermer définitivement la porte. Mais fidèle à son sens de la nuance — et à son amour pour la franchise — le guitariste a aussitôt tempéré ses propos :

« Pour qu’Oasis le fasse ? Absolument. Bien sûr. Ce serait un honneur absolu ».

De quoi raviver l’espoir des fans, même si rien n’est encore acté. Noël Gallagher en a également profité pour rappeler sa vision très claire de l’identité britannique de la saga James Bond, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur :

« Je pense que ce genre de choses devrait être faite par des Britanniques, pas par des Américains ».

Une prise de position qui fait écho à ses déclarations passées, notamment ses critiques envers les thèmes américains parfois associés à la franchise. Pour Noël Gallagher, James Bond reste avant tout un symbole de la culture britannique — et sa musique devrait en être le prolongement naturel.

Alors, Oasis dans le prochain James Bond ? Pour l’instant, rien d’officiel. Mais entre envie assumée, porte entrouverte et honneur revendiqué, le rêve n’a peut-être jamais été aussi crédible.