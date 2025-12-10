Oasis : Liam Gallagher est catégorique, il n'y aura plus de concerts avant 2027 !

Le groupe avait déjà annoncé une pause !

Oasis a incontestablement marqué l’année 2025 avec un retour en fanfare que peu imaginaient encore possible il y a quelques années. Après 41 concerts à travers le monde, conclus par une date exceptionnelle au Brésil, les frères Gallagher ont prouvé qu’ils savaient se réinventer sans renier leur ADN. Setlists solides, énergie brute et communion totale avec le public : le groupe a rappelé pourquoi il reste l’un des monuments du rock britannique.

Mais alors que beaucoup espéraient voir Oasis prolonger l’aventure en 2026, la réalité est tombée comme un coup de massue. Les rumeurs d’une nouvelle tournée viennent d’être clairement éteintes : le groupe va faire une pause. Une décision qui surprend, surtout après une année aussi triomphale, mais qui semble assumée par les principaux intéressés.

Et qui de mieux placé que Liam Gallagher, fidèle à lui-même, pour mettre un terme aux fantasmes ? Sur les réseaux sociaux, le chanteur — pressenti avec le groupe pour signer le générique du prochain James Bond — n’a pas mâché ses mots. À un fan réclamant l’annonce de nouvelles dates, il a répondu sans détour : « Nous ne ferons rien en 2026, désolé ». Concernant les spéculations persistantes autour d’un éventuel retour mythique à Knebworth, la réponse est tout aussi sèche : « Rien ne se passe l’année prochaine à part la Coupe du Monde ».

Conséquence directe : plusieurs pistes très attendues s’éteignent. En France, une date pressentie à Rock en Seine 2026 semble désormais hautement compromise. Pour les fans, l’espoir d’un nouvel été sous les hymnes d’Oasis s’éloigne, au moins temporairement. Il faudra donc s’armer de patience et attendre 2027 pour, peut-être, revoir les frères Gallagher faire trembler les scènes. Avec Oasis, une chose est sûre : quand ils reviendront, ce ne sera jamais à moitié.