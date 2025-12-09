Green Day : Tré Cool se confie sur le concert qui a changé la carrière du groupe !

Le batteur a révélé qu'un des concerts du groupe dans les années 90 avait marqué un tournant dans leur carrière.

En 2024, Green Day a célébré en grande pompe les 30 ans de Dookie, album culte sorti en 1994 et véritable pierre angulaire de leur ascension fulgurante sur la scène punk rock mondiale. Une date symbolique qui a poussé Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool à se replonger dans leurs souvenirs, à faire le bilan… et à identifier les moments décisifs qui ont façonné leur destin. Pour Tré Cool, un concert en particulier se détache clairement : Woodstock ’94.

Woodstock ’94, le chaos fondateur

Sorti en février 1994, Dookie propulse rapidement Green Day sur le devant de la scène. Quelques mois plus tard, le trio se retrouve propulsé sur l’affiche de Woodstock ’94, version moderne du festival mythique. Une consécration ? Pas vraiment. Du moins, pas dans le sens classique.

« Woodstock ’94 a été un véritable fiasco », confie Tré Cool lors d’une interview pour le podcast Member Guest d’iHeart Radio. « C’était un événement sponsorisé par Pepsi, diffusé dans le monde entier, et tous les grands groupes étaient là. C’était la folie. »

Un décor déjà explosif, fidèle à la réputation chaotique de cette édition légendaire.

Boue, pluie et punk attitude

Très vite, la situation dégénère. Les barrières cèdent, le public envahit la zone, et le ciel se déchaîne.

« Il a commencé à pleuvoir des cordes, et le site s’est transformé en un immense bourbier », se souvient le batteur. « Tout semblait se produire pour déclencher l’enfer pile au moment où Green Day montait sur scène. »

Et l’enfer ne tarde pas à arriver. Dès les premiers accords, une véritable bataille de boue éclate entre le public et le groupe.

« Les fans nous balançaient de la boue, et on leur rendait bien », raconte Tré Cool. « Billie salissait sa guitare, Mark sa basse. Moi, j’étais un peu plus loin avec la batterie, donc j’étais épargné. C’était du pur punk, totalement imprévisible. Personne ne s’y attendait. »

Le concert qui a tout changé

Ce moment de chaos absolu aurait pu briser une carrière naissante. Il a fait l’exact inverse.

« C’était un spectacle incroyable, un concert qui a véritablement changé nos vies », affirme Tré Cool. « À partir de ce jour, le nombre de spectateurs à nos concerts a explosé. Woodstock ’94 a été un moment de croissance, un véritable tournant pour Green Day. »

Dans la boue, la pluie et le désordre, Green Day a trouvé ce jour-là bien plus qu’un public : une identité, une légende, et un statut de groupe incontournable. Trente ans plus tard, Dookie continue de résonner, et Woodstock ’94 reste gravé comme l’instant où le chaos est devenu une force, et où Green Day a définitivement changé de dimension.