Metallica : la résidence à la Sphere de Las Vegas cartonne, mais aucune nouvelle date n’est prévue

L’annonce de la résidence de Metallica à la spectaculaire Sphere a déclenché une véritable frénésie chez les fans. Mais après l’euphorie de ces derniers jours, le groupe vient de partager une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui espéraient encore de nouvelles dates.

Une demande complètement folle

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Metallica est revenu sur la semaine particulièrement intense qui a suivi l’annonce de sa résidence Life Burns Faster à Las Vegas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’engouement a dépassé toutes les attentes.

Les musiciens ont déclaré :

“Quelle semaine ! Nous sommes immensément reconnaissants pour l’incroyable engouement autour de notre prochaine résidence Life Burns Faster à la Sphere de Las Vegas. Nous sommes totalement bluffés et avons encore du mal à réaliser que nous allons vivre 24 soirées exceptionnelles sur cette scène, grâce à vous et à une semaine record.”

Face à cette demande colossale, le groupe a déjà étendu la série de concerts, qui atteint désormais 24 représentations dans la salle futuriste de Las Vegas.

Mais aucune nouvelle date prévue… pour l’instant

Malgré cet enthousiasme massif, le groupe a tenu à clarifier la situation : aucune nouvelle date n’est prévue pour le moment.

Dans son message, Metallica explique :

“Pour l’instant, aucun concert supplémentaire n’est prévu, même si nous espérons pouvoir en proposer d’autres à l’avenir.”

Une annonce qui risque de décevoir de nombreux fans, surtout après l’explosion de la demande lors de l’ouverture de la billetterie.

Des files d’attente gigantesques

Dès l’ouverture de la vente des billets, l’ampleur du phénomène s’est immédiatement fait sentir. Sur internet, plusieurs fans ont rapporté des files d’attente dépassant les 300 000 personnes, preuve de l’attente immense autour de cette résidence.

Autre élément qui a fait réagir : les prix des billets, qui se situeraient entre environ 700 et 3 000 dollars selon les places et les packages proposés.

Malgré ces tarifs vertigineux, la résidence Life Burns Faster au Sphere s’annonce déjà comme l’un des événements rock les plus demandés de la décennie. Reste désormais à savoir si Metallica décidera finalement d’ajouter d’autres concerts pour satisfaire une armée de fans prêts à tout pour vivre cette expérience hors norme.