C'est officiel ! Metallica va résider à la Sphère de Las Vegas !

Le groupe de San Francisco fera ses débuts au Sphere avec Life Burns Faster lors de huit concerts très attendus : les 1er, 3, 15, 17, 22, 24, 29 et 31 octobre 2026.

C’est une annonce qui fait déjà trembler le désert du Nevada : Metallica s’installe en résidence au mythique Sphere. Huit concerts exceptionnels sont programmés les 1er, 3, 15, 17, 22, 24, 29 et 31 octobre 2026, et autant dire que l’événement s’annonce historique.

La billetterie ouvrira au grand public le 6 mars à 19h00 (heure de l’Est). Pour les fans qui veulent sécuriser leur place dans ce qui s’annonce comme l’une des expériences live les plus folles de la décennie, toutes les informations sur les préventes, les forfaits voyage et autres offres sont disponibles via le site officiel du groupe.

Une nouvelle ère pour le live metal

Toujours à l’avant-garde des performances scéniques, Metallica franchit un nouveau cap. Le groupe fera ses débuts au Sphere Las Vegas avec l’album Life Burns Faster, dans une résidence pensée comme une immersion totale dans son univers.

La promesse ? Des concerts reprenant l’intégralité du répertoire de Metallica, sublimés par une technologie de pointe qui redéfinit ce que signifie “assister à un concert”.

Le Sphere n’est pas une salle comme les autres. Son écran LED haute résolution, le plus vaste au monde, enveloppe littéralement le public. Le système Sphere Immersive Sound garantit une clarté et une précision audio exceptionnelles, tandis que la technologie multisensorielle 4D promet une expérience sensorielle inédite. Ici, le son ne se contente pas d’être entendu : il se vit, se ressent, se traverse.

Dans la continuité de la tournée M72

Cette résidence s’inscrit dans la dynamique triomphale de la tournée mondiale M72 World Tour, débutée au printemps 2023. Avec plus de 4 millions de fans réunis à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, Metallica a prouvé qu’il restait l’un des groupes les plus puissants sur scène.

Production titanesque, setlists massives, scénographie circulaire innovante : la M72 a été unanimement saluée. La résidence au Sphere apparaît donc comme la suite logique d’une quête permanente : repousser les limites du live.

“C’est du jamais vu !”

L’enthousiasme du groupe est palpable. Lars Ulrich, cofondateur et batteur de Metallica, n’a pas caché son excitation :

« Dès les premières secondes du concert d’ouverture de U2 au Sphere en 2023, je me suis dit : “Il faut absolument qu’on fasse ça, c’est du jamais vu !” Cette résidence nous offre une nouvelle occasion de réinventer notre interaction avec nos fans, en concert. On est ravis et vraiment impatients ! »

Le ton est donné : il ne s’agira pas simplement d’une série de concerts, mais d’une réinvention totale de l’expérience Metallica.

Octobre 2026 : le rendez-vous est pris

Huit dates. Une salle futuriste. Un groupe légendaire. Et une promesse : vivre Metallica comme on ne l’a jamais vécu.

En 2026, Las Vegas ne sera pas seulement la capitale du divertissement. Elle deviendra, le temps d’une résidence explosive, l’épicentre mondial du metal.