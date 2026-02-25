Ozzy Osbourne : les médecins avaient prévenus le prince des ténèbres de sa mort s'il faisait l'ultime concert !

Son épouse, Sharon ajoute : « Deux semaines avant le spectacle, les médecins lui ont annoncé qu’il allait probablement mourir, et c’est ce qui s’est passé. »

Le 5 juillet 2025, le Villa Park Stadium a été le théâtre d’un événement historique : le dernier concert d’Ozzy Osbourne, intitulé Back to the Beginning. Un spectacle qui a réuni des générations de groupes et d’artistes légendaires, mais qui restera gravé dans les mémoires pour une raison bien plus poignante que la musique elle-même.

Dans un épisode du podcast Dumb Blonde, animé par l’humoriste et influenceuse Bunnie Xo, Sharon Osbourne a partagé de nouvelles anecdotes sur la préparation de ce concert ultime. « Deux semaines avant le concert, les médecins lui ont annoncé qu’il allait probablement mourir, et c’est ce qui s’est passé. Il est mort », a-t-elle déclaré. « Mais il tenait absolument à faire ce dernier concert, il en avait besoin. Il disait : "Peu importe, deux semaines ou six mois, c’est pareil. Je vais mourir de toute façon, mais je veux le faire à ma façon." »

Sharon Osbourne a précisé que la famille était prête à ce moment crucial, depuis leur installation en Angleterre : « Il est resté une semaine à l’hôpital, et à sa sortie, on lui a dit : “Ozzy, remonter sur scène te tuera.” Mais il voulait le faire, il est parti comme il l’entendait, en véritable rock star. »

Ce dernier concert restera dans les annales. Outre la reformation de Black Sabbath avec Geezer Butler, Bill Ward et Tony Iommi, le spectacle a accueilli des hommages de Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Anthrax, Steven Tyler, Ron Wood, Billy Corgan et bien d’autres, sous la direction musicale de Tom Morello.

« Le concert était formidable, et heureusement, sa fin a été rapide. J’ai moi-même dit aux médecins : laissez-le partir. »

Le 22 juillet 2025, Ozzy Osbourne est décédé, trois semaines après avoir offert au monde un concert légendaire, fidèle à son image de prince des ténèbres, refusant de se soumettre à la fatalité autrement que sur scène. Une sortie digne d’une icône du metal, laissant derrière lui un héritage indélébile pour les fans du monde entier.