Tom Morello est de retour en tournée avec Bruce Springsteen : le guitariste assurera tous les concerts avec le E Street Band.

C’est une annonce qui fait déjà vibrer la planète rock. Tom Morello reprendra la route aux côtés de Bruce Springsteen et du mythique E Street Band pour l’intégralité des dates de la prochaine tournée américaine « Land of Hope and Dreams ». À chaque concert, le guitariste iconique de Rage Against the Machine interprétera plusieurs titres, confirmant une collaboration devenue incontournable au fil des années.

Une apparition coup de poing avant la tournée

Cette annonce survient quelques semaines seulement après l’apparition surprise du Boss lors du concert caritatif « Defend Minnesota : A Concert of Solidarity and Resistance ». Sur scène, les deux artistes ont uni leurs forces pour une performance intense de « The Ghost of Tom Joad », morceau emblématique de leur partenariat artistique, ainsi que du nouveau single de Springsteen, « Streets of Minneapolis ».

Ce moment fort a rappelé combien la connexion entre les deux musiciens dépasse la simple collaboration musicale. Elle s’inscrit dans une vision commune, engagée et profondément ancrée dans l’actualité sociale et politique américaine.

Une alliance artistique et politique

Dans une déclaration officielle, Tom Morello a souligné la portée culturelle et militante de cette nouvelle tournée :

« Cela m'a rappelé combien notre travail est important et combien il est crucial que notre musique puisse exercer une forme de résistance ensemble en cette période dangereuse de l'histoire. »

Le guitariste a expliqué qu’avec Bruce Springsteen et le E Street Band, il souhaite mettre en lumière les menaces actuelles qui pèsent sur la démocratie et les droits humains. Sur scène, l’objectif est clair : porter haut l’esprit de liberté, de justice et de rock ’n’ roll, dans la plus pure tradition du rock engagé américain.

Une histoire commune qui remonte aux années 1990

La collaboration entre Springsteen et Morello ne date pas d’hier. Dès 1997, Rage Against the Machine commence à reprendre « The Ghost of Tom Joad » en concert, avant d’en enregistrer une version studio sur l’album Renegades, sorti en 2000.

En 2008, Morello rejoint pour la première fois Springsteen et le E Street Band sur scène à Anaheim pour interpréter ce titre, marquant le début d’un compagnonnage musical plus étroit. Mais c’est en 2013 que la collaboration prend une nouvelle dimension : le guitariste intègre la tournée du groupe en remplacement de Steven Van Zandt, alors occupé par le tournage de la série Lilyhammer.

Durant cette période, Morello participe également à plusieurs morceaux de l’album High Hopes (2014). Bruce Springsteen lui-même a salué l’apport créatif du guitariste, le décrivant comme un véritable filtre capable d’injecter une perspective contemporaine et audacieuse dans sa musique.

Des sacrifices pour la tournée

Pour prendre part à cette nouvelle aventure sur la tournée « Land of Hope and Dreams », Tom Morello a dû reporter plusieurs dates de ses concerts solo prévues en mai. Le musicien a présenté ses excuses à ses fans, promettant de reprogrammer les spectacles dès que possible.

Un choix révélateur de l’importance qu’il accorde à cette collaboration. Plus qu’un simple renfort de luxe, Tom Morello s’impose aujourd’hui comme un partenaire clé du E Street Band, prêt à électriser chaque soir les hymnes du Boss avec son jeu de guitare tranchant et son engagement sans compromis.

Cette tournée s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-vous rock de l’année, où se mêleront mémoire, résistance et puissance scénique.