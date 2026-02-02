Bruce Springsteen et Tom Morello : ensemble sur scène à Minneapolis !

Le Boss a joué Street Of Minneapolis, The Ghost Of Tom Joad et une reprise de Power To The People

Quand deux figures majeures du rock engagé se retrouvent sur scène, l’histoire s’écrit en lettres capitales. Bruce Springsteen a créé la surprise en faisant une apparition exceptionnelle lors du concert organisé par Tom Morello à Minneapolis, un événement pensé comme un acte de solidarité avec les habitants de la ville.

Le concert, déjà très attendu, réunissait un casting impressionnant. Outre l’ex-guitariste de Rage Against the Machine, étaient annoncés Rise Against, le virtuose Al Di Meola ainsi que Ike Reilly. Mais personne ne s’attendait à voir débarquer Le Boss en personne.

Une soirée historique au First Avenue

C’est dans l’enceinte mythique du First Avenue, club légendaire rendu immortel par Prince, que la magie a opéré. L’atmosphère électrique a atteint son paroxysme lorsque Bruce Springsteen est monté sur scène sous une ovation monumentale.

Le chanteur a d’abord livré une interprétation poignante de « Streets of Minneapolis », un titre chargé de sens dans ce contexte. Le moment fort de la soirée est ensuite arrivé avec « The Ghost of Tom Joad », interprété en duo avec Tom Morello, dont les solos rageurs ont donné une nouvelle intensité au morceau.

Un final fédérateur et engagé

Pour conclure cette soirée déjà historique, les artistes ont uni leurs forces autour de « Power to the People » de John Lennon. Un final collectif et symbolique, rassemblant Tom Morello, Rise Against, Al Di Meola et Ike Reilly, transformant le First Avenue en véritable manifeste musical.

Un moment rare, puissant et profondément politique, rappelant que le rock reste une arme de rassemblement, de résistance et d’espoir.

Setlist de Bruce Springsteen à Minneapolis

Streets of Minneapolis

The Ghost of Tom Joad (avec Tom Morello)

Power to the People

Une soirée gravée dans l’histoire, où Bruce Springsteen et Tom Morello ont prouvé que la musique peut encore faire trembler les murs… et les consciences.