Audioslave : Tom Morello avoue qu'il y a suffisamment de chanson avec Chris Cornell pour en faire un album !

Un nouvel album d'Audioslave en 2026 ?

Après son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame et l’hommage rendu à la voix et à la présence inoubliables de Chris Cornell, le monde du rock attend avec impatience la sortie des derniers titres enregistrés par Kim Thayil, Ben Shepherd et Matt Cameron avec Cornell avant sa disparition tragique en 2017. Ces enregistrements sont restés longtemps dans les archives, notamment en raison d’un litige juridique avec l’épouse de Chris, Vicky Cornell, finalement résolu à l’amiable. Matt Cameron a déclaré : « L’album est presque prêt, mais nous n’avons pas encore de date de sortie. »

On y trouve également des morceaux inédits que le public n’a jamais entendus : les dernières chansons d’Audioslave, le supergroupe formé par Chris Cornell avec Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commerford de Rage Against the Machine. En 2019, Tom Morello déclarait : « Il y a assez de chansons pour faire un album. »

Le guitariste a expliqué le processus de sélection des morceaux au sein d’un groupe comme Audioslave : « Ce n’est pas facile de décider ce qui doit figurer sur un album. Certains membres du groupe préfèrent telle ou telle chanson, d’autres sont plus attachés à une autre. C’est pourquoi, pour chacun des trois albums d’Audioslave, il y a au moins deux ou trois bons morceaux qui ne sont pas retenus. » Tom Morello a cependant annoncé une mauvaise nouvelle aux fans : « Je ne pense pas qu’ils sortiront. Ils ne sont pas encore terminés, il n’y a pas d’autre raison. J’aimerais que tout le monde puisse les entendre, et j’espère que ce sera le cas un jour. »