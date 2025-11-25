Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le chanteur !

Lenny Kravitz a offert à ses fans australiens un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. En plein concert à Brisbane, vendredi 21 novembre, la star américaine a vécu une scène aussi improbable que spectaculaire : une fan survoltée lui a accidentellement arraché quatre dreadlocks pendant son traditionnel bain de foule sur le classique "Let Love Rule".

Actuellement en tournée pour défendre son douzième album studio, "Blue Electric Light", le rockeur de 60 ans n’a rien perdu de son contact chaleureux avec le public. Mais cette fois, l’étreinte a été un peu… trop chaleureuse. Emportée par l’excitation, une jeune femme a agrippé la chevelure iconique de Kravitz avec un peu trop d’enthousiasme, lui laissant quatre tresses en moins.

Fidèle à lui-même, l’artiste a réagi avec humour. Dans une vidéo postée sur Instagram, il raconte l’épisode avec un sourire incrédule :

"Brisbane, c'était sauvage", lance-t-il. "Une jeune femme très excitée m'a arraché quatre dreadlocks de l'arrière de ma tête. Vous savez à quel point il faut tirer fort pour les arracher de ma tête ? Bon sang, bébé."

Pas question pourtant pour lui de renoncer à ce moment privilégié avec son public. Avec la philosophie qui le caractérise, il ajoute :

"Je ne vais pas arrêter de venir là-bas pour 'Let Love Rule' parce que c'est notre moment ensemble. Brisbane, vous êtes sauvages. Je vous aime."

Un épisode rock’n’roll comme on les aime, qui prouve une fois de plus que les concerts de Lenny Kravitz réservent toujours leur lot d’émotions… et parfois quelques mèches en moins.