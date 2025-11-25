Guns N' Roses seront de retour en France en 2026 pour deux dates exceptionnelles !

Et en prime on aura deux nouveaux morceaux sur le mois de décembre !

Grande nouvelle pour les fans de Guns N' Roses ! Alors que le groupe achevait récemment une tournée électrique en Amérique du Sud, celle-ci a fait couler beaucoup d’encre. Entre rumeurs de tensions au sein du groupe, notamment entre Axl Rose et Isaac Carpenter, et une scène devenue virale sur les réseaux sociaux, beaucoup s’interrogeaient sur l’avenir du gang de Los Angeles.

Mais Slash a rapidement remis les pendules à l’heure : tout va bien chez les Guns, l’énergie est intacte et le groupe est plus déterminé que jamais.

Preuve en est : Guns N’ Roses vient d’annoncer une tournée mondiale pour 2026, avec non pas une, mais deux dates exceptionnelles à Paris ! Dans un communiqué publié ce 24 novembre, le groupe a officialisé son retour sur scène et a levé le voile sur les premières dates de ce tour planétaire.

Les Guns se produiront à deux reprises à l’Accor Arena, les 1er et 3 juillet 2026, avec Mammoth en ouverture pour mettre le feu avant l’arrivée du trio légendaire. La billetterie ouvrira au grand public le vendredi 28 novembre à 9h, tandis que plusieurs phases de préventes débuteront dès ce mardi 25 novembre.

Et ce n’est pas tout ! Les fans auront très bientôt de quoi se mettre sous la dent : le groupe dévoilera le 2 décembre deux nouveaux singles, Nothin et Atlas. Ces morceaux marqueront leur première sortie depuis The General, paru fin 2023, et promettent déjà de faire vibrer la planète rock.

Entre come-back scénique explosif, nouveaux titres et ambiance électrique retrouvée, Guns N’ Roses confirme une chose : en 2026, le rock n’a pas fini de rugir.