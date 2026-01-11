Mick Jagger interdit au Japon : la tournée des Rolling Stones annulée

Mick Jagger, le charismatique leader du groupe, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire japonais

Le 11 janvier 1973 restera gravé dans l’histoire du rock comme l’un de ces moments où la controverse et la célébrité se heurtent de plein fouet à la réalité. Ce jour-là, la tournée des Rolling Stones au Japon, très attendue par les fans nippons, a été brutalement annulée. La raison ? Mick Jagger, le charismatique leader du groupe, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire japonais en raison de sa consommation passée de drogues.

Dans les années 70, les Rolling Stones étaient au sommet de leur notoriété. Leur musique explosive, leurs textes provocateurs et leur attitude rebelle avaient fait d’eux les emblèmes du rock’n’roll. Mais cette image sulfureuse ne passait pas partout. Le Japon, avec ses lois strictes et sa culture conservatrice, n’était pas prêt à accueillir un chanteur dont le nom était associé à la drogue et au scandale. L’interdiction d’entrée de Jagger a donc eu des conséquences immédiates : les concerts programmés à Tokyo et Osaka ont dû être annulés, laissant des milliers de fans déçus et frustrés.

Cet incident illustre parfaitement le fossé culturel qui existait alors entre le rock occidental et certains pays aux règles strictes. Pour les Rolling Stones, c’était un rappel brutal que leur statut de légendes du rock ne les mettait pas à l’abri des contraintes légales et sociales, même à l’international. Cependant, loin de freiner le groupe, ces épisodes scandaleux ont renforcé leur image rebelle, cimentant leur statut de « bad boys » du rock et alimentant le mythe autour de Mick Jagger.

Aujourd’hui, cet événement reste un témoignage fascinant de l’époque où le rock’n’roll ne se limitait pas aux scènes des États-Unis ou d’Europe, mais faisait face à des cultures et des sociétés parfois totalement étrangères à son énergie débridée. L’interdiction de Mick Jagger au Japon est plus qu’une anecdote : c’est un symbole du choc entre la liberté artistique et les codes stricts d’un monde encore moins globalisé qu’aujourd’hui.