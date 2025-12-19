Un représentant des Rolling Stones a clarifié l'avenir du groupe historique.

Après les rumeurs concernant l'annulation d'une éventuelle tournée européenne en 2026, un représentant des Rolling Stones a clarifié l'avenir du groupe historique.

Bernard Doherty a expliqué à USA Today que, bien que de nombreuses propositions et dates aient été avancées pour l'été européen de l'année prochaine, rien n'avait été officiellement confirmé. Selon M. Doherty, lors des discussions internes, Keith Richards a émis des réserves, déclarant qu'il ne se sentait pas prêt à s'engager dans une longue tournée dans les stades pendant plus de quatre mois. Une décision difficile pour les fans, a admis le représentant, mais il a rassuré tout le monde en affirmant que « les Rolling Stones reviendront sur scène lorsqu'ils seront prêts ».

La dernière tournée du groupe remonte à 2024, avec une série de 16 concerts dans des stades pour promouvoir l'album Hackney Diamonds, sorti en 2023. Malgré la pause dans les concerts en 2025, certains signes laissent entendre que le groupe n'a pas l'intention de s'arrêter définitivement. Le pianiste historique Chuck Leavell a en effet déclaré être convaincu que le groupe prépare une tournée européenne, tandis que Marlon Richards, le fils de Keith, a exprimé un avis similaire.

Parmi les raisons possibles de ce ralentissement, on peut citer l'arthrite dont souffre Keith Richards, que le guitariste a décrite comme une forme légère, davantage liée à l'âge qu'à la douleur physique. Entre-temps, les Rolling Stones se sont consacrés à la production d'un nouvel album, la suite de Hackney Diamonds, comme l'a laissé entendre le producteur Andrew Watt.

Pour l'instant, aucune date n'est donc fixée, mais une promesse demeure : le rock des Rolling Stones n'est pas encore prêt à prendre sa retraite.