Mario Duplantier : "Je suis encore sous le choc", Gojira franchit un cap en France avec une tournée record

La tournée française de Gojira s’est achevée le 12 décembre sur un succès retentissant. Une affluence record et une production inédite pour le groupe.

À l’issue de la tournée française de Gojira, Mario Duplantier n’a pas caché son émotion. Sur les réseaux sociaux, le batteur a évoqué une série de concerts hors normes, marquée par plus de 100 000 billets vendus à travers le pays : "Je suis encore sous le choc de ce qui vient de se passer en France ! Plus de 100 000 billets vendus dans un pays plus petit que l’État du Texas." La scénographie, pensée à grande échelle, a frappé les esprits, notamment à l’Accor Arena de Paris, où deux gigantesques baleines gonflables ont survolé le public pendant "Flying Whales"... suscitant aussi quelques petites polémiques.

Cette tournée aurait pourtant pu ne jamais voir le jour. Quelques jours avant le coup d’envoi, Joe Duplantier a dû être opéré du pouce, l’empêchant de tenir la guitare. Le groupe a alors fait appel à Greg Kubacki, guitariste de Car Bomb, pour assurer les parties instrumentales sur scène. Une solution de dernière minute qui a permis à Gojira de maintenir l’ensemble des dates prévues. Mario Duplantier a d’ailleurs tenu à saluer l’engagement du guitariste : "Merci infiniment à Greg d’avoir rendu cette tournée possible après la blessure de mon frère." Le batteur a aussi chaleureusement remercié le public, si fidèle au groupe : "Un immense merci à tous les artistes qui ont contribué à la création du contenu visuel, véritablement onirique. Et surtout, merci à vous tous d'être venus si nombreux. MERCI JE VOUS AIME TOUS"

Désormais, Gojira regarde vers l’avenir. Dans une récente interview, Joe Duplantier a confirmé que le prochain album est en préparation, avec une sortie envisagée pour 2026. Le groupe travaille déjà sur de nouvelles compositions, mêlant écriture en tournée et réflexion collective sur son identité musicale : "On est équipés d’un studio mobile, donc on peut aussi s’en occuper en tournée. [...] on a de belles briques et certains morceaux ont déjà des démos [...] Il y a plus de mouvement, plus de trucs qui partent à la poubelle et d’autres qui surgissent, de questionnements".

Après cette tournée triomphale en France, Gojira semble plus que jamais prêt à franchir une nouvelle étape, entre héritage metal et évolution artistique assumée.