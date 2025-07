Gojira : découvrez les images folles de leur prestation au concert d'adieu de Black Sabbath

Nos frenchies ont encore une fois participé à un moment historique pour le metal.

Le samedi 5 juillet 2025 restera dans les mémoires de beaucoup de fans de heavy metal : ce jour-là, Ozzy Osbourne et son groupe Black Sabbath ont donné leur tout dernier concert en tant que groupe. Le Prince des Ténèbres devrait d'ailleurs plus ou moins mettre fin à sa carrière après le weekend qui vient de passer. Un jour historique donc, et même si c'était un jour un peu triste, avec une grande page du metal qui se referme, on a eu droit à une énorme fête, pendant laquelle Gojira a mis le feu !

Nos frenchies de Gojira sont sur un run incroyable depuis l'été 2024, où ils participaient à l'ouverture des Jeux Olympiques devant les yeux de millions de téléspectateurs. Mais si nos artistes en sont là, ils le doivent un peu, aussi, aux pionniers qui ont pavé la route pour eux, dont Black Sabbath fait clairement partie. Ils ont donc évidemment voulu rendre un bel hommage à leurs aînés, et franchement, c'était mission accomplie, une fois de plus. Accompagné de la chanteuse d'opéra Marina Viotti, Gojira a performé une incroyable version de "Mea Culpa (Ah! Ca ira!)".

Ce n'est pas le seul morceau joué par les artistes français : ils ont lancé leur performance avec les titres "Stranded" et "Silvera", et ont fini en rendant un bel hommage à Black Sabbath, en reprenant leur titre culte "Under The Sun". C'était donc une très belle soirée pour le metal, et en ce qui concerne GOjira, on ne devrait pas tarder à avoir de leurs nouvelles, puisque certains membres du groupe ont déjà confié qu'ils préparaient un nouvel album prévu pour 2026 !