Gojira aux Jeux Olympiques, le "plus grand moment de l'histoire du metal" ?

Courtney LaPlante, chanteuse du groupe Spiritbox, trouve qu'il s'agit de la plus grande consécration pour le metal en tant que musique.

Personne n'est passé à côté de la folle prestation de Gojira pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une prestation qui a déchaîné les passions, qui a même été critiquée, mais grâce à laquelle le groupe français a signé un single numéro 1 aux USA pour la première fois de leur carrière. Un moment très étonnant, qui est même qualifié, par certains artistes du monde du metal, de plus grand moment de l'histoire de cette musique.

Ici à la rédaction, on ne va pas s'avancer jusque là, on préfère laisser parler les artistes concernés. Et justement, la chanteuse canadienne Courtney LaPlante, du groupe de metal Spiritbox, a décidé de rendre hommage à Gojira pour ce qu'ils ont fait pour cette musique. Dans une interview pour Audacy Music, elle a déclaré qu'il s'agissait du "plus grand moment mainstream de l’histoire du metal".

Je pense que c’est probablement la chose la plus metal jamais diffusée à la télévision, vraiment, parce qu’un milliard de personnes l’ont regardée.

Un choix de mots qui n'est pas anodin : il est vrai que le metal a longtemps été invisibilisé par les grands médias, voire même diabolisé (des gens ont d'ailleurs accusé Gojira de satanisme suite à leur prestation). Elle ajoute que pour elle, la récompense remportée par le groupe pendant les derniers Grammy Awards est totalement méritée et qu'elle était sûre qu'ils allaient gagner. Là-dessus, on est entièrement d'accord !