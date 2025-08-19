Alice Cooper rêve de prêter sa voix à un personnage des Simpson

Voir le rockeur intégrer le célèbre dessin animé, ce serait sacrément drôle.

Nos rockeurs adorent la provoc' et l'impertinence, on le sait. Certains en ont même fait une marque de fabrique, voire quasiment un genre de musique à part entière comme pour le Shock Rock, dont Alice Cooper est l'un des ambassadeurs les plus anciens. Et lorsqu'on pense à la provocation aux Etats-Unis, immédiatement, on pense aux Simpson. La petite famille traumatise la bien-pensance américaine depuis plus de 35 ans maintenant. Et justement, Alice Cooper aimerait bien intégrer l'aventure !

Le rockeur de 77 ans, qui a déjà plus de 50 ans de carrière derrière lui, a visiblement encore quelques rêves à réaliser avant de tirer sa révérence. Et parmi ces rêves, il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur, comme il l'a récemment révélé en interview : participer aux Simpson en leur prêtant sa voix pour un personnage, puisqu'il est un grand fan du programme.

Quand Les Simpson sont sortis, c'était totalement unique. C'était une série vraiment, vraiment drôle. J'ai toujours admiré ce qu'ils faisaient.

Ce ne serait pas la première fois qu'Alice Cooper participe de près ou de loin à un dessin animé parodique, lui qui a déjà prêté plusieurs fois sa musique pour "Family Guy", qu'on connait en France sous le nom de "Les Griffin". Cependant, de son propre aveu, le meilleur souvenir du musicien reste sa collaboration avec le Muppet Show en 1978, pendant laquelle il a essayé de convaincre Gonzo et Kermit de vendre leur âme pour devenir des stars du rock.

Il faut avouer, Alice Cooper dans "Les Simpson", ça aurait de la gueule. Mais ici à la rédaction, on préfèrerait le voir participer à un épisode de "South Park", bien plus trash et bien plus provoc, mais moins grand public.