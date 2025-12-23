Slash raconte sa première rencontre « absurde » avec Lemmy Kilmister : « Il a dragué ma copine ! »

Le guitariste : « C’est alors qu’il a finalement réalisé qu’il était devenu le troisième larron. »

Dans l’histoire du rock, certaines amitiés semblent écrites d’avance. Celle entre Slash et Lemmy Kilmister en fait clairement partie. Deux icônes, deux personnalités plus grandes que nature, unies par une passion commune pour la musique… et par une première rencontre aussi absurde qu’inoubliable.

Bien avant que Guns N’ Roses ne devienne l’un des plus grands groupes de la planète, Slash traînait déjà dans les hauts lieux du rock’n’roll à Los Angeles. Et c’est justement dans l’un de ces temples nocturnes, le mythique Rainbow Bar & Grill, que le futur guitar hero va croiser pour la première fois la route du leader de Motörhead, déjà légende vivante à l’époque.

Un souvenir que Slash évoque encore aujourd’hui avec un large sourire.

Dans une interview accordée à Kerrang! en 2018, le guitariste raconte l’anecdote avec un sens du détail savoureux :

« Ma première véritable rencontre avec Lemmy a eu lieu au Rainbow. C’était probablement avant Guns N’ Roses, et j’étais avec une fille. On était assis sur un canapé […] Je me suis levé pour aller aux toilettes, et quand je suis revenu, Lemmy était là. Il était assis sur le siège extérieur du canapé, elle était assise au centre, et je m’asseyais de l’autre côté. »

Face à lui : Lemmy Kilmister, verre à la main, attitude charismatique, aura intacte. La réaction de Slash ? Un mélange de choc et d’admiration totale. À tel point qu’il ne remarque même pas l’évidence.

« J’étais tellement content que Lemmy soit là que je n’ai absolument pas remarqué qu’il discutait avec ma copine. »

La situation devient encore plus cocasse lorsque l’on apprend que la jeune femme, elle, ne comprend absolument rien à ce qui se passe. N’ayant aucune idée de qui est cet homme à la voix rauque et à l’allure de pirate du rock, elle se retrouve totalement déstabilisée :

« Elle était dans un état bizarre, se demandant : “Mais qui est ce type ? Et pourquoi tu ne fais rien ?” »

Finalement, Lemmy, réalisant qu’il est probablement de trop, décide de s’éclipser. Un départ vécu comme une double frustration : pour Slash, déçu de voir disparaître son idole aussi vite, et pour la jeune femme, clairement agacée par la passivité de son compagnon.

« Hé, tu n’as rien fait ?! » lui lance-t-elle.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire du rock.

Au fil des années, Slash et Lemmy Kilmister se retrouveront à de nombreuses reprises, développant une véritable amitié, bien au-delà des projecteurs. Ils partageront même la scène, et Lemmy participera au premier album solo de Slash, sorti en 2010, preuve ultime du respect mutuel entre les deux musiciens.

Leur collaboration la plus marquante reste sans doute leur performance aux Revolver Golden Gods Awards la même année. Une version survoltée de Ace of Spades, interprétée avec Dave Grohl, qui restera gravée comme l’un des grands moments live de la décennie.

Une anecdote drôle, presque irréelle, qui résume parfaitement l’esprit du rock’n’roll : des rencontres improbables, des légendes sans filtre… et des histoires qu’on raconte encore, des années plus tard, avec le même éclat dans les yeux.