Motörhead : l’anecdote culte de Lemmy Kilmister et du cheeseburger à 2 millions de dollars

Fidèle à sa réputation explosive, Lemmy Kilmister n’a jamais fait les choses à moitié. Un jour, en studio, le leader de Motörhead a littéralement écrasé un cheeseburger sur une console de mixage valant 2 millions de dollars !

L’anecdote nous vient directement de Phil Campbell. En pleine séance d’enregistrement pour Motörhead au mythique studio A&M de Los Angeles, Lemmy, Campbell et Mikkey Dee s’engagent dans un débat animé. Le producteur Howard Benson intervient alors : "Je peux régler ça maintenant, j’ai enregistré les 20 dernières minutes." Après écoute des enregistrements, le verdict tombe : Lemmy a tort… et ça ne lui plaît pas ! " Il était en train de manger un cheeseburger, et il l’a violemment écrasé sur la console, y étalant fromage fondu et laitue", se rappelle Phil Campbell. Cet acte de colère provoque une réaction immédiate de Benson : "On peut appeler un technicien ? Lemmy de Motörhead vient de ruiner la console avec un cheeseburger !" Une console estimée à environ 2 millions de dollars !

Malgré ce coup de colère, Phil Campbell a tenu a nuancé : "Il était gentleman 99% du temps, jusqu'à ce que quelque chose l'énerve". Avant d'ajouter sur un ton un peu plus moqueur : "Parfois, il était comme une petite fille qui crie pour rien". Mais derrière ces colères se cachait surtout une passion viscérale pour la musique et une exigence sans faille : "Il ne faisait de compromis pour personne, et refusait de jouer si les conditions n’étaient pas réunies."

Même lorsque les tensions éclataient en studio, le batteur rappelle que les disputes restaient bon enfant, comme dans une famille. Dix ans après sa disparition, Lemmy continue de briller comme une figure légendaire du rock. Sa ville natale, Stoke-on-Trent, lui a dédié avec une statue, et de nombreux hommages ont célébré sa carrière et son influence à travers le monde. Phil Campbell résume parfaitement l’héritage du frontman : "Il n’y aura jamais un autre Lemmy." Chaque anecdote sur lui, même la plus folle, nourrit le mythe d’un artiste qui a toujours vécu et fait de la musique à sa façon : avec passion et sans calcul.