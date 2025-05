Motörhead : une statue de Lemmy Kilmister bientôt inaugurée dans sa ville natale

En même temps, Lemmy méritait bien sa statue !

Décédé en 2015, Lemmy Kilmister reste une légende incontournable de l'univers du rock et du metal. Le bassiste et chanteur, qui était le seul membre permanent du groupe Motörhead, aura marqué les esprits par la manière très "rock'n'roll" dont il aura mené sa vie jusqu'à la fin, qu'il s'agisse d'alcool, de sexe ou de drogue. Un homme d'excès, mais aussi un véritable virtuose qui sera resté au top pendant presque 40 ans. Forcément, un tel personnage, ça marque les esprits et il aura donc droit à une statue dans sa ville natale.

C'est devenu une véritable coutume en Angleterre que de faire construire des statues à l'effigie des personnalités marquantes de la ville, qu'il s'agisse de joueurs de foot, d'hommes politiques ou d'artistes. Pour Lemmy Kilmister, c'est donc à Burslem, ville assez peuplée nichée au milieu de l'Angleterre, et qui est aussi la ville natale de l'artiste, que la statue va être inaugurée lors de la journée du 8 mai 2025.

Une cérémonie aura également lieu le jour de l'inauguration, avec notamment un cortège de motard qui est prévu pour l'occasion. C'est Andy Edwards qui s'est chargé de la sculpture, lui qui a d'ailleurs avoué qu'il était un énorme fan de Lemmy, qu'il qualifie de "héros personnel" pour lui. Pas mal de détails sont observables sur l'œuvre, notamment la basse Rickenbacker 4001, objet culte de l'artiste.

Seul "petit" détail qui change : la statue fera 2,25 mètres de haut !