Lemmy (Motorhead) : Ses cendres déposés dans un club original !

Un hommage vraiment Rock n' Roll !

Une cérémonie spéciale !

Les cendres du bassiste légendaire de Motörhead, Lemmy Kilmister, continuent leur incroyable voyage autour du globe. À travers la série d’hommages "Lemmy Forever", des portions de ses cendres ont trouvé leur place dans des lieux emblématiques pour honorer sa mémoire et son héritage rock 'n' roll.

Un hommage planétaire

Depuis son décès en 2015, Lemmy reste une figure incontournable du rock. Voici où ses cendres reposent déjà :

Rainbow Bar & Grill , à Los Angeles, un endroit qu’il fréquentait assidûment.

, à Los Angeles, un endroit qu’il fréquentait assidûment. Rock City , à Nottingham, où elles seront également exposées lors du festival Bloodstock .

, à Nottingham, où elles seront également exposées lors du . Le festival Wacken Open Air , en Allemagne, grand-messe annuelle du metal.

, en Allemagne, grand-messe annuelle du metal. Le festival Hellfest Open Air, en France, où Motörhead a marqué les esprits.

Et pour une touche des plus personnelles, une partie des cendres de Lemmy se trouve même dans... le doigt de James Hetfield, le chanteur et guitariste de Metallica. Ce dernier a utilisé une portion de cendres pour un tatouage unique, un geste d’amitié et d’admiration.

Direction le Stringfellows Gentlemen’s Club

Le prochain arrêt des cendres de Lemmy est tout aussi insolite : le Stringfellows Gentlemen’s Club, à Londres, le 18 décembre prochain. Ce club, ouvert en 1980 par Peter Stringfellow, était l’un des lieux préférés du bassiste lorsqu’il n’était pas en tournée. Oui, c’est bien une boîte de strip-tease, à l’image de l’esprit libre et anticonformiste de Lemmy.

Pour marquer cet événement, c’est Phil Campbell, le guitariste emblématique de Motörhead, qui déposera une urne miniature en forme du célèbre chapeau de cavalerie de Lemmy, symbole indissociable du musicien. Un hommage qui respire le rock 'n' roll jusque dans les moindres détails.

Avec ces lieux mythiques et cet esprit décalé, l’héritage de Lemmy Kilmister continue de rayonner. Comme il aimait le dire lui-même : "Born to lose, live to win."