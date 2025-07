10 juillet 1978 : Quand Bill Wyman (Rolling Stones) s'assomme en tombant de la scène en plein concert

Ce soir-là, ce n’est pas un solo de Keith Richards ni un cri de Jagger qui va marquer les esprits... C’est une chute. Et pas n’importe laquelle.

Le 10 juillet 1978, les Rolling Stones déchaînent les foules au cœur de leur tournée américaine. L’album "Some Girls" cartonne, le rock est sale, brut, urgent. Le groupe, porté par un Mick Jagger électrique, se produit à St. Paul, dans le Minnesota, devant des milliers de fans surexcités. Mais ce soir-là, ce n’est pas un solo de Keith Richards ni un cri de Jagger qui va marquer les esprits... C’est une chute. Et pas n’importe laquelle.

Alors que le concert touche à sa fin, Bill Wyman, le discret mais imperturbable bassiste du groupe, quitte la scène. En apparence, tout est normal. Mais dans la pénombre, il manque une marche, trébuche, et tombe lourdement dans la fosse d’orchestre. Résultat : un choc à la tête et une perte de connaissance. Le calme stoïque de Wyman cède brièvement la place à l’inquiétude. Le Rolling Stone vient de s’assommer... en sortant de scène.

Heureusement, plus de peur que de mal. Transporté en coulisses, Wyman reprend rapidement ses esprits. Pas d’annulation de concert, pas d’interruption de tournée. La rock machine continue sa route. Mais l’anecdote reste, gravée dans le marbre des histoires improbables du rock : celle du bassiste des Rolling Stones qui a failli se faire assommer... non pas par les excès du rock’n’roll, mais par une foutue marche.

Quarante-cinq ans plus tard, cet instant continue de faire sourire les fans. Parce qu’il rappelle que même les légendes du rock, malgré leur aura, leurs excès et leur intouchable statut, restent humains. Et parfois, oui, un Rolling Stone peut trébucher.