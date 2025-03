Rolling Stones : Keith Richards a reçu un très beau prix aux Etats-Unis !

Une très belle récompense pour le guitariste mythique du groupe !

Keith Richards, l’iconique guitariste des Rolling Stones, vient d’être honoré dans son État d’adoption. Ce mercredi 5 mars, la légende du rock a reçu le tout premier Prix d’Excellence du Gouverneur du Connecticut, une distinction qui récompense la créativité, la passion et la générosité dans la région.

Un honneur inédit pour une légende vivante

C’est le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, grand fan du groupe, qui a remis ce prix à Keith Richards lors d’une cérémonie officielle. Saluant la carrière hors norme du musicien ainsi que son engagement dans les associations locales, le gouverneur a tenu à souligner l’impact du guitariste sur la scène musicale et au-delà.

Keith Richards, visiblement ému, a tenu à exprimer sa gratitude :

"Merci beaucoup. Et merci au Connecticut."

Un discours simple mais sincère, avant qu’il ne développe davantage son attachement à cette région où il vit depuis plus de 40 ans.

Keith Richards et le Connecticut : une histoire d’amour longue de 40 ans

Bien que né en Angleterre, Keith Richards a posé ses valises dans le Connecticut il y a plusieurs décennies. Une décision qui a profondément marqué sa vie :

"On ne sait plus où donner de la tête avec un tel prix autour du cou. Tout ce que j’ai à dire, c’est que je suis ici depuis 40 ans et que c’est un endroit formidable pour moi."

Le guitariste des Stones a également souligné le rôle important que cette région a joué dans sa vie personnelle :

"Ma famille a eu une vie formidable, les enfants ont bien grandi et sont incroyablement heureux."

Un témoignage poignant qui prouve que, derrière l’image du rockeur sulfureux, se cache un homme profondément attaché à sa famille et à son environnement.

Un prix qui marque l’histoire

En plus d’honorer une figure emblématique du rock, cette distinction a une valeur particulière : Keith Richards est le premier lauréat de ce prix. Une manière pour l’État du Connecticut de reconnaître l’héritage culturel et humain laissé par l’un de ses résidents les plus célèbres.

À bientôt 80 ans, Keith Richards continue d’inspirer des générations de musiciens et de fans à travers le monde. Cette nouvelle récompense vient ajouter une pierre de plus à l’édifice d’une carrière légendaire.