Ce jour Où : Keith Richards (Rolling Stones) a failli mourir électrocuté sur scène

Une performance électrisante

Il y a des concerts plus mémorables que d'autres. Et quand on s'appelle Keith Richards et qu'on est guitariste de légende, notamment pour les Rolling Stones, autant vous dire que des scènes, on en voit régulièrement passer. Pourtant, Keith, aujourd'hui âgé de 80 ans, doit bien se rappeler du soir du 3 décembre 1965, alors que le groupe jouait à Sacramento, en Californie.

Ce soir-là, comme tous les soirs depuis quelques mois, Mick Jagger, Bill Wyman, Brian Jones, Charlie Watts et Keith Richards enflamment leur public américain au Mémorial Auditorium. Après un premier concert donné le 29 octobre à Montréal, le groupe achèvera sa tournée le 5 décembre. Il reste deux dates, et les 5 musiciens sont à fond.

Mais alors que le groupe entame "The Last Time", Keith Richards va heurter malencontreusement sa guitare avec un pied de micro. Un incident en apparence mineur, sauf que cette fois-ci malheureusement, il y a eu une surtension électrique, qui a envoyé une forte décharge au musicien...

Plus de peur que de mal

Tout le monde est sous le choc : entre la rapidité de la scène et le bruit sourd provoqué par l'électrocution, le public ne sait pas trop comment réagir. D'autant que l'on se pose une question : le son était tellement sourd, que l'on a cru à un coup de feu. Keith Richards serait-il la victime d'un attentat ?

Présent dans la foule, un journaliste du nom de Mick Martin a témoigné de la violence de la scène :

"J'ai vu la lumière bleue. J'ai littéralement vu Keith voler dans les airs en arrière. J'ai cru qu'il était mort. J'étais horrifié. Nous l'étions tous. Le silence s'est installé dans la foule. Ils l'ont sorti avec des tubes à oxygène, et il était à moitié conscient." - Mick Martin

Un incident impressionnant, qui s'est heureusement conclu de la meilleure des manières : après quelques instants dans les vapes, le musicien a fini par se réveiller. Certaines rumeurs disent que c'est grâce à sa paire de bottes neuves avec des semelles en caoutchouc, connu pour être un bon isolant électrique, que Keith a échappé au pire. Si le musicien a été l'un des premiers à avoir failli trépasser sur scène à cause d'un choc électrique, la mésaventure est arrivée aussi à une autre star du rock, le guitariste Ace Frehley du groupe Kiss, électrocuté 11 ans plus tard sur scène.